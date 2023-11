Dortmund. BVB-Star Karim Adeyemi verzichtete auf Einsätze für die U21 - und erntete dafür Kritik von DFB-Präsident Neuendorf. Nun reagiert sein Berater.

Während die deutsche A-Nationalmannschaft nach der Pleite gegen Österreich (0:2) noch mitten in der Fehleranalyse steckt, lief es für die U21-Auswahl besser: Am vergangenen Freitag setzte sich die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo in der EM-Qualifikation gegen Estland (4:1) durch, am Dienstagabend folgte in Essen eine 3:1-Sieg gegen Polen.

Nicht mit dabei war BVB-Spieler Karim Adeyemi. Für seine Absage erntete der 21-Jährige Kritik von DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Es bringt aber nichts, jemanden zu zwingen, hierherzukommen. Der Mannschaft hilft es nicht, wenn einer mit halbem Einsatz auftritt. Es muss mit Überzeugung sein und mit Herzblut sein. Es ist ein klarer Fingerzeig von Adeyemi, wie wichtig er das nimmt. Ich glaube, man sollte stolz darauf sein, den Adler auf der Brust zu tragen.“

Karim Adeyemi: Über den BVB zurück in die Nationalmannschaft

Gegenüber der Sport1 äußerte sich nun der Berater des BVB-Spielers, Thomas Solomon: Wir waren sehr überrascht über die Aussagen von Seiten des DFB. Karim hat den Adler bislang immer mit Stolz auf der Brust getragen - und das wird auch in Zukunft so sein.“

Sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim BVB macht Adeyemi aktuell keine leichte Zeit durch: „Wir haben uns aus diesem Grund dazu entschieden, dass er sich über den Verein, das ist nun mal sein tägliches Brot, zurück in die Nationalmannschaft kämpft.

