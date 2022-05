FC Schalke 04 „Jungs brennen“ – so spielt Schalkes Aufstiegs-Konkurrenz

Gelsenkirchen. Steigt Schalke vorzeitig auf? Das hängt neben dem eigenen Erfolg gegen St. Pauli auch von der Konkurrenz ab. So spielen Darmstadt 98 und Werder.

Fortuna Düsseldorf – SV Darmstadt 98 (Freitag, 18.30 Uhr/Sky): Darmstadt 98 hat alles in der eigenen Hand – und ganz viel Selbstvertrauen. Nach dem jüngsten 6:0 gegen Erzgebirge Aue müssen die Hessen ihre beiden verbleibenden Partien bei Fortuna Düsseldorf und gegen den SC Paderborn gewinnen, um den vierten Bundesliga-Aufstieg zu schaffen. 4000 Darmstadt-Fans werden in Düsseldorf erwartet. „Wenn wir nach Düsseldorf fahren und im Stadion Blau und Weiß sehen, dann gibt uns das ein gutes Gefühl“, sagt Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht.

„Natürlich wächst die Anspannung, je näher das Spiel kommt. Wir verspüren dann aber den normalen Spieltagsdruck“, meinte Lieberknecht am Mittwoch. „Die Jungs brennen darauf.“ Obwohl Gegner Fortuna Düsseldorf nur auf dem 10. Tabellenplatz liegt, sind die Rheinländer nicht zu unterschätzen. Seit Daniel Thioune die Cheftrainerrolle übernommen hat, verloren sie kein Spiel mehr. „Die Serie von Fortuna Düsseldorf ist unglaublich“, sagte Lieberknecht. „Es wird das berühmte Brett, das es zu bohren gilt.“ Auch Stürmer Phillip Tietz warnte: „Es ist eine brutal starke Mannschaft, die zu Unrecht auf Platz zehn steht.

Werder Bremen glaubt fest an den Wiederaufstieg

Erzgebirge Aue – Werder Bremen (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky): Allerdings müssen die Darmstädter auch auf das Torverhältnis achten. Schließlich lauert Werder Bremen punktgleich mit sechs Toren weniger auf dem dritten Rang. In Bremen ist die Stimmung nach dem überraschendenRückschlag gegen Holstein Kiel etwas gedämpft. Trainer Ole Werner aber glaubt weiter fest an den Bundesliga-Aufstieg seines Teams. „Ich habe eine super Truppe, einen super Charakter in der Mannschaft - und jetzt geht es gegen Aue“, sagte der 33-Jährige.

Die Marschroute ist klar: „Wir brauchen sechs Punkte, um eine realistische Chance zu haben, direkt hochzugehen“, sagte Werner. „Ich vertraue meiner Mannschaft, weil ich von der Qualität der Spieler total überzeugt bin und vom Charakter der Mannschaft total überzeugt bin. Wir haben in den vergangenen Monaten auf viele Rückschläge richtig reagiert“, betonte Werner.

Der Aufstiegsfavorit verlor am vergangenen Freitag trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Kiel und fiel dadurch in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga vor den beiden letzten Spieltagen von einem direkten Aufstiegsplatz auf den Relegationsrang drei zurück. Werder spielt jetzt noch bei Erzgebirge Aue und gegen Jahn Regensburg. (fs)

