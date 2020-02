Regionalliga Ismail Atalan verlässt Lotte und wird Trainer in Halle

Essen Regionalligist Sportfreunde Lotte muss sich einen neuen Trainer suchen. Der Ex-Bochumer Atalan will dem Halleschen FC aus der Krise helfen.

Das kommt jetzt doch überraschend: Die Sportfreunde Lotte müssen sich für den Saison-Endspurt in der Regionalliga West einen neuen Trainer suchen.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, wird Ismail Atalan neuer Trainer beim Halleschen FC. Dieser hatte sich erst am Montagabend von seinem bisherigen Coach Torsten Ziegner getrennt.





"Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, zumal Torsten Ziegner maßgeblichen Anteil daran hat, dass der HFC eine großartige Saison 2018/19 und eine tolle Hinrunde in der laufenden Spielzeit absolviert hat. Aber die jüngsten Ergebnisse mit sechs Pflichtspielniederlagen in Folge seit der Winterpause inklusive Pokalaus haben Vorstand, Verwaltungsrat und Sportdirektor zu der Überzeugung kommen lassen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt“, erklärte Präsident Jens Rauschenbach auf der Internetseite des HFC.

Atalan führte Lotte in die 3. Liga

Nun soll der 39-jährige Fußballlehrer Atalan den HFC vor dem Abstieg in die Regionalliga Nordost bewahren. Heute wird der gebürtige Kurde beim Halleschen FC offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Halle reist am kommenden Wochenende zur SG Sonnenhof Großaspach.

Atalan begann seine Trainerkarriere beim 1. FC Gievenbeck II. Über Davaria Davensberg und Roland Beckum ging es für ihn zu den Sportfreunden Lotte, die er in die 3. Liga und ins DFB-Pokal-Viertelfinale führte. Hier war gegen Borussia Dortmund Endstation.

2017 war Atalan Trainer in Bochum

Im Sommer 2017 wurde er Trainer des VfL Bochum. Nach nur drei Monaten wurde Atalan an der Castroper Straße entlassen. Im April 2019 kehrte der Familienvater, der in Senden lebt, nach Lotte zurück, stieg mit den Sportfreunden ab und belegt aktuell Platz neun in der Regionalliga West.