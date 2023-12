Irres Video: Ultras von Dynamo Dresden mit Pyro-Spektakel

Dresden Die Ultras von Dynamo Dresden haben mit einem irren Pyro-Spektakel in Meißen für Furore gesorgt. Es ist ihr Weihnachtsgruß.

Es ist inzwischen zur Tradition geworden. Jedes Jahr zu Weihnachten veröffentlichen die Ultras von Dynamo Dresden, der „K-Block“, ein Video mit einem Weihnachtsgruß. Der Inhalt: eine irre Pyro-Show in einer sächsischen Stadt. In diesem Jahr waren die Anhänger des Drittligisten offenbar in Meißen unterwegs und zündeten viele bengalische Lichter und Raketen.

Ultras Dynamo Dresden

Das rund sechsminütige Video beginnt damit, wie ein kleines Mädchen einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreibt. Dabei sah sie sich ein Video aus dem vergangenen Jahr an, als die Anhänger von Dynamo Dresden in Bautzen bereits eine große Pyro-Show in der gesamten Stadt veranstalteten. Der Wunsch des Mädchen: ähnliche Bilder aus ihrer Heimatstadt Bautzen.

Ultras Dynamo: Große Pyroshow in Meißen

Im Video ist dann zu sehen, wie sie diesen Wunschzettel einem als Weihnachtsmann verkleideten Mann gibt - rund um ein Heimspiel von Dynamo Dresden. Diesen Wunsch erfüllten die Ultras von Dynamo Dresden dann dem Mädchen. Es ist zu sehen, wie sich eine große Gruppe Fans trifft und gemeinsam nach Meißen reist. Dort verteilten sie sich - vermummt und mit Weihnachtsmützen - in der gesamten Stadt bis raus zur ikonischen Burg der sächsischen Stadt.

