Inka Grings feiert Auftaktsieg mit Schweizer Fußballerinnen

Dunedin Die Schweiz startet mit einem 2:0-Sieg gegen die Philippinen in die Weltmeisterschaft. Für Trainerin Inka Grings ist es der erste Sieg im Amt.

Jubel bei Inka Grings über einen erfolgreichen WM-Auftakt mit der Schweiz: Das Team der Eidgenossinnen wurde am Freitag seiner Favoritenrolle im ersten Gruppenspiel beim Turnier in Australien und Neuseeland gerecht und setzte sich 2:0 (1:0) gegen die Philippinen durch.

In einem zunächst ausgeglichenen Duell sorgte Ramona Bachmann in der 45. Spielminute in Dunedin/Neuseeland vor 13.711 Zuschauern für den ersten Treffer. Die Offensivspielerin von Paris St. Germain blieb nach Videobeweis vom Elfmeterpunkt cool. Seraina Piubel erhöhte in der zweiten Halbzeit per Rechtsschuss (64.) und sorgte für den Sprung der Schweizerinnen an der Tabellenspitze der Gruppe A.

Erster Sieg für Inka Grings

Die frühere deutsche Nationalspielerin Grings, die zweimal Europameisterin wurde, feierte damit ihren ersten Sieg als Trainerin der Schweiz seit Amtsantritt im Januar. Zuvor hatte sie in sechs Testspielen fünf Remis und eine Niederlage vorweisen können.

Für die Schweiz geht es am Dienstag (10.00 Uhr MESZ/ARD) mit dem zweiten Gruppenspiel gegen die Norwegerinnen weiter, die zum Auftakt überraschend gegen Gastgeber Neuseeland (0:1) verloren hatten. (sid)

