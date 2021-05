Niederlage in Hamburg

Niederlage in Hamburg Hockey-Herren verliert Test - Olympia-Kader steht

Hamburg. Die deutschen Hockey-Herren haben ihr letztes Testspiel im Rahmen des EM- und Olympia-Vorbereitungslehrgangs in Hamburg verloren.

Am Freitag unterlag die DHB-Auswahl auf der UHC-Anlage Frankreich mit 2:5 (2:1). Am vergangenen Dienstag hatten die Deutschen mit 5:2 gewonnen. In zwei weiteren Testspielen gegen Kanada hatte es zudem zwei klare Siege (5:0/7:0) gegeben.

Die Tore für die Gastgeber gegen Frankreich erzielten Niklas Wellen (19.) und Lukas Windfeder (Kurze Ecke/29.). "Wir haben heute gegen eine sehr motivierte, aggressive französische Mannschaft verloren, die sich vorgenommen hatte, sich zu revanchieren", sagte Bundestrainer Kais al Saadi.

Nach dem Spiel gab al Saadi seinen Kader für die Europameisterschaft im Juni und die Ende Juli beginnenden Sommerspiele bekannt. Die Nominierung sei noch vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), teilte der Deutsche Hockey-Bund. Für Tokio hat Al Saadi 15 von 16 möglichen Plätzen vergeben. Der zurzeit verletzte Kölner Mats Grambusch soll Ende Juni bei einem Lehrgang in Valencia seine Form präsentieren. Sollte er bis dahin nicht fit sein, wird über den Nachrücker entschieden.

Im DHB-Team für Tokio sind in Tobias Hauke (2008 und 2012) und Florian Fuchs (2012) aus Hamburg und Martin Häner (2012) aus Berlin drei Olympiasieger vertreten. Sollte Grambusch fit werden, wären noch zehn Bronzemedaillen-Gewinner von Rio 2016 dabei.

"Diese Nominierung ist das Ergebnis einer eineinhalbjährigen Kampagne", sagte al Saadi. "Wir haben nicht die besten Einzelspieler gesucht, sondern die beste Mannschaft und damit den Mix, der einem Team, das bei Olympia mit 16 Aktiven recht klein ist, Flexibilität erlaubt und es im Turnier auf möglichst alle Unwägbarkeiten vorbereitet."

