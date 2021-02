Hockey-Damen verlieren Test-Länderspiel gegen Belgien

Hamburg. Die deutschen Hockey-Damen haben ihr erstes Test-Länderspiel nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause verloren. In Mannheim unterlag die DHB-Auswahl Belgien in einem Olympia-Vorbereitungsmatch mit 1:4 (0:3).

Das Tor für die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger erzielte die Mannheimerin Sonja Zimmermann (39. Minute) per Strafecke. Die Partie fand coronabedingt ohne Zuschauer in der Traglufthalle des Mannheimer HC statt.

"Das war eine verdiente Niederlage. Wir haben am Anfang gute Chancen verschenkt, dann hat Belgien uns für unsere Fehler sehr clever abgestraft", sagte Reckinger. Es sei wichtig gewesen, "mal wieder ein Länderspiel zu haben, sodass wir jetzt unsere Baustellen kennen. Daran werden wir arbeiten", fügte der Bundestrainer hinzu. Am morgigen Samstag (12.30 Uhr) treffen beide Teams in Mannheim erneut aufeinander.

