Hansi Flick muss gehen - Rudi Völler übernimmt für ein Spiel

Wolfsburg Hansi Flick arbeitet nicht mehr länger als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft arbeiten. Der DFB hat ihn entlassen.

Es hatte sich bereits angekündigt, nun ist die Entscheidung gefallen: Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von Bundestrainer Hansi Flick. Dies teilte der DFB am Sonntag mit. Rudi Völler, eigentlich Sportdirektor Nationalmannschaft, übernimmt für ein Spiel, am Dienstag spielt Deutschland gegen Frankreich. Völler wird von Hannes Wolf und Sandro Wagner unterstützt.

"Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht", sagt Bernd Neuendorf. "Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich.“

Nach der erschreckend schwachen Leistung gegen Japan, 1:4 hatte Deutschland am Samstagabend verloren, war die Geduld der Verantwortlichen aufgebraucht. Am Sonntag setzten sich deswegen DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler, Sportdirektor der Nationalmannschaft, zusammen und kamen zu dem Schluss, dass Hansi Flick gehen muss.

Hier macht Hansi Flick noch ein Selfie mit den Fans, jetzt muss er als Bundestrainer aufhören. Foto: firo

Hansi Flick: Der erste entlassene Bundestrainer

Hansi Flick hatte sein Amt erst im August 2021 angetreten, bei der WM in Katar im Winter 2022 flog er mit der Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde raus. Flick durfte bleiben, doch die Leistungen von Deutschlands vermeintlich wichtigster Mannschaft wurden schwächer und schwächer. Das 1:4 gegen Japan war der Tiefpunkt.

Nun muss der DFB schnell einen Nachfolger finden, in nicht mal einem Jahr findet die Heim-Europameisterschaft statt, sie soll Euphorie auslösen. Als Nachfolger werden Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Stefan Kuntz und Matthias Sammer gehandelt. Hansi Flick wird nicht an der Seitenlinie stehen, er wird als der erste Bundestrainer in die Geschichte eingehen, der entlassen wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport