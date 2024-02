Hannover 96 - Fürth heute live: Nächste Protest-Eskalation?

Hannover. In der Zweiten Liga kommt es Duell zwischen Hannover und Fürth. Es droht ein neuer Protest der Fans. Hier geht es zum Live-Ticker.

Auch sportlich ist es ein durch pikantes Duell zwischen Hannover 96 und der SpVgg Greuther Fürth an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). Beide Klubs ringen um einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga. Beide Klubs würden mit einem Sieg auf den Relegationsrang springen, wobei Fürth (35 Punkte) einen Zähler Vorsprung auf die Niedersachsen hat und auf Platz vier liegt. Der Hamburger SV kann im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock am Samstag nachlegen.

Doch das Spiel in Hannover ist auch auf andere Weise brisant. Denn im Streit zwischen der Deutschen Fußball-Liga und Fan-Vertretern um den Investoreneinstieg droht eine neue Eskalationsstufe. Hannover 96 spielt dabei eine entscheidende Rolle, schließlich soll es ja Geschäftsführer Martin Kind gewesen sein, der in einem geheimen Verfahren die entscheidende Stimme pro Investorendeal brachte - entgegen der Weisung seines Stammvereins. Kind gilt seit Jahren als Gegner der 50+1-Regel, was ihm im wieder Kritik der eigenen Anhänger einbringt. Am vergangenen Spieltag hatten Hannovers Fans Kinds Konterfei im Fadenkreuz präsentiert.

DFL-Investor: Immer mehr Klubs wollen eine Neuabstimmung

Am Freitag hatten sich auch der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach der immer größer werdenden Gruppe an Vereinen angeschlossen, die eine Neuabstimmung unabhängig des eigenen Abstimmverhaltens fordern. Der Stammverein von Hannover 96 hatte zuvor im Zuge des Streits um den möglichen Einstieg eines Investors im deutschen Profi-Fußball und die Umsetzung der 50+1-Regel einen personellen als auch strukturellen „Neuanfang“ bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gefordert. Nur so könne „die 50+1-Regel tatsächlich umgesetzt“ und in ihrer „Existenz nicht weiter bedroht“ werden, wie es in einer Stellungnahme des Hannover 96 e.V. heißt.

„Die Verantwortlichen in der DFL handeln seit zweieinhalb Jahren wissentlich entgegen ihrer eigenen Satzung“, schreibt unter anderem der Vereinsvorsitzende Sebastian Kramer. Seit Jahren schwelt ein Streit zwischen dem Stammverein und Martin Kind, Geschäftsführer der ausgelagerten Profi-Fußballabteilung. Kind schweigt über sein Abstimmungsverhalten, es gilt aber als wahrscheinlich, dass er sich der Weisung widersetzte. „Wie ich gestimmt habe, das weiß nur ich“, sagte er am Donnerstag gegenüber NDR Info. Deshalb lehne er eine Diskussion um dieses Thema ab.

