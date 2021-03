Teil des Gehirns leicht eingeklemmt: Handballer operiert

Gummersbach. Gummersbachs 29-jähriger Rückraum-Spieler Alexander Hermann hat das Krankenhaus nach seiner Operation verlassen. Mehrere Brüche im Nasenbein.

Wegen der Olympia-Qualifikationsturniere ruht der Ball für den VfL Gummersbach in der 2. Handball-Bundesliga am Wochenende. Und die Oberbergischen können die Zeit nutzten, um die weniger erfolgreichen vergangenen Partien sacken zu lassen und sich auf das Restprogramm vorzubereiten, an dessen Ende der Aufstieg in die 1. Bundesliga stehen soll. Wie der TuS N-Lübbecke haben die Gummersbacher 29:9 Punkte und liegen hinter Spitzenreiter HSV Hamburg (35:5).

Das große Problem des VfL: die Verletztensituation, und zwar vor allem auf den Rückraum-Positionen. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Alexander Hermann. Nachdem sich der Österreicher beim Auswärtsspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck Ende Februar mehrere Brüche im Nasenbein, einen leichten Bruch des Stirnbeins sowie eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hatte, wurde der 29-Jährige am vergangenen Donnerstag erfolgreich am Nasenbein operiert und am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen.

Fynn Herzig und Julian Köster stehen vor einem Comeback

„Die Operation von Alex ist gut verlaufen. Es war aber gut, dass der Eingriff vorgenommen wurde, weil durch die Fraktur zum Stirnbein hin ein Teil des Gehirns leicht eingeklemmt war. Das Gehirn konnte durch die Operation nun entlastet werden“, sagt VfL-Mannschaftsarzt Jochen Viebahn. Mindestens vier Wochen lang wird Alexander Hermann nun keinerlei sportliche Tätigkeit ausüben können. „In drei Monaten wird der Knochen dann komplett durchbaut sein. Ob er dann noch einmal im Juni in den Kader zurückkommen kann, hängt stark vom Regenerationsverlauf ab“, sagt Jochen Viebahn.

Die guten Nachrichten: Bei Fynn Herzig und Julian Köster steht eine Rückkehr ins Mannschaftstraining in absehbarer Zeit an. „Beide befinden sich noch im Aufbautraining“, erläutert Gummersbachs Chefrainer Guðjón Valur Sigurðsson: „Ich hoffe, dass wir sie in den nächsten vier bis sechs Wochen wieder im Trikot auf dem Spielfeld sehen können.“

Und bei Kreisläufer Elliði Viðarsson, der beim vergangenen Auswärtsspiel in Hamburg im Kampf um den Ball schmerzhaft an der Ferse getroffen worden ist, kann der VfL Gummersbach in Bezug auf die kommenden Partien Ende März leichte Entwarnung geben. „Im Moment ist er noch verletzt. Deshalb wird Edi in dieser Woche und eventuell auch bis in die nächste Woche hinein nur individuell trainieren“, sagt Guðjón Valur Sigurðsson.