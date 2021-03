Spielmacher von Wetzlar positiv auf Corona getestet

Wetzlar. Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss zunächst auf seinen Spielmacher Filip Mirkulovski verzichten. Der 37 Jahre alte Routinier wurde nach seiner Rückkehr von der nordmazedonischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet und muss nun für 14 Tage in Quarantäne.

Die Austragung des Ligaspiels gegen Göppingen am Abend (20.15 Uhr) ist nach Vereinsangaben aber nicht in Gefahr, "da alle PCR- und Schnelltests der sonstigen Spieler, Trainer und Offiziellen negativ waren". Die weitere Kontaktverfolgung der örtlichen Behörden dauere aber noch an.

Mirkulovski war nach zwei EM-Qualifikationsspielen mit Nordmazedonien zurückgekehrt und hatte sich zunächst in Isolation begeben. Geschäftsführer Björn Seipp sagte: "Alle Nationalspieler haben sich nach ihrer Rückkehr sehr verantwortungsbewusst verhalten und sich abgesondert, bis die Ergebnisse der PCR-Pooltestung gestern vorlagen." Aus diesem Grund müsse derzeit kein weiterer Profi in Quarantäne.

