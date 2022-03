Spektakuläre Tore: VfL Gummersbach gegen TV Großwallstadt

Gummersbach. Der VfL Gummersbach holt sich in der 2. Handball-Bundesliga die Tabellenführung zurück. 35:27 im klangvollen Spiel gegen den TV Großwallstadt.

Es ist eine Paarung, die vor den Augen der alten und älteren Handball-Fans zahlreiche herausragende Momente herunterrattern lässt: der zwölfmalige gegen den sechsmaligen Deutschen Meister. Am Rosenmontag-Abend 2022 holte sich der VfL Gummersbach, der zwölfmalige Titelträger, dank seines 35:27 (20:16)-Sieges über den Tabellendrittletzten TV Großwallstadt, der sechs Meisterschaften gewonnen hat, die Spitzenposition in der 2. Bundesliga zurück.

Im 23. Saisonspiel feierte die Mannschaft von Trainer Guðjón Valur Sigurðsson ihren 18. Sieg und liegt mit 36:10 Punkten nun wieder vor der HSG Nordhorn-Lingen (36:12), die den zweiten Bundesliga-Aufstiegsplatz innehat. Auf den weiteren Rängen folgen der ASV Hamm-Westfalen (29:15), der TV Hüttenberg (27:15) sowie Tusem Essen und der HC Empor Rostock (beide 27:19).

Gummersbachs Kapitän Timm Schneider verwandelt Freiwurf direkt

„Ich bin ziemlich zufrieden, dass wir mit acht Toren gewonnen haben“, sagte VfL-Trainer Guðjón Valur Sigurðsson nach der Partie in der Schwalbe-Arena, die – unter Corona-Bedingungen – mit 1240 Zuschauern ausverkauft war. „In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir es mit einem sehr gefährlichen und unangenehmen Rückraum von Großwallstadt zu tun hatten. Das haben wir kaum in den Griff bekommen. Unser Innenblock, der normalerweise über die gesamte Saison hinaus sehr stabil steht, wurde da öfter mal ausgetanzt. Wir hatten Glück, dass Großwallstadt drei Siebenmeter verworfen hat, waren aber im Angriff auch selbst sehr effektiv.“

Das letzte Tor im ersten Durchgang, das zum 20:16, erzielte Gummersbachs Kapitän Timm Schneider mit einem direkt verwandelten Freiwurf – genau in den Winkel.

Nach der Pause war dem 42-jährigen Gummersbacher Coach die Fehlerquote seiner Handballer ein bisschen zu hoch. „Aber ich bin mit der Einstellung meiner Mannschaft zufrieden und auch damit, wie wir die Chance genutzt haben, mit drei Rechtshändern im Rückraum zu spielen, was uns in dieser Saison wohl noch öfter gelingen muss“, sagte Guðjón Valur Sigurðsson, der sich in diesem zweiten Abschnitt auch über einen Treffer seines Torhüters freuen durfte: Tibor Ivanišević traf in der 45. Minute zum 28:21. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Handball