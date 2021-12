Um diese Medaillen geht es bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2021 in Valencia.

Torrevieja. Gastgeber Spanien ist mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft der Handball-Frauen gestartet.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich der WM-Zweite von 2019 im Eröffnungsspiel gegen Argentinien noch locker mit 29:13 (11:10) durch. Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag gegen Tschechien in die Endrunde, an der erstmals 32 Mannschaften teilnehmen.

