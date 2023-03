Sieg gegen Wetzlar: Handball-Löwen machen weiter Druck

Frankfurt/Main Die Rhein-Neckar Löwen üben im Titelkampf der Handball-Bundesliga weiter Druck auf die Favoriten aus. Die Mannheimer kamen zu einem souveränen 34:24 (21:8)-Sieg gegen die HSG Wetzlar und verfügen als Tabellenzweiter nun über 37:7 Punkte.

Sollte Spitzenreiter Füchse Berlin (37:5) am Sonntag das Topspiel beim Titelverteidiger SC Magdeburg (31:7) verlieren, würden die Löwen sogar die Tabellenführung übernehmen. Vor 6137 Zuschauern in Mannheim zeigten die Hausherren insbesondere in der ersten Halbzeit ihre Klasse. Nationalspieler Juri Knorr war mit sechs Toren bester Werfer im Team von Trainer Sebastian Hinze, der nach dem Wechsel munter durchwechselte.

Eine erneute Pleite gab es für die MT Melsungen, die beim Aufsteiger VfL Gummersbach deutlich mit 23:31 (11:18) unterlag. Keinen Sieger gab es im Schwaben-Derby zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen, die sich 24:24 (13:14) trennten. Der Tabellenvorletzte GWD Minden verlor beim Bergischen HC mit 32:34 (14:14).