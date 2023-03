Köster fehlt Handballern im ersten Duell mit Dänemark

Damp Ohne Julian Köster müssen die deutschen Handballer das erste von zwei Länderspielen gegen Weltmeister Dänemark bestreiten.

Der 22 Jahre alte Rückraumspieler vom Bundesliga-Aufsteiger VfL Gummersbach fällt wegen einer starken Erkältung für die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/Livestream zdf.de) in Aalborg aus. „Er hat aber kein Fieber. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass er beim zweiten Spiel dabei ist“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Am kommenden Sonntag (14.15 Uhr) treffen beide Teams in Hamburg erneut aufeinander.

Gegen die Dänen will das DHB-Team an den starken WM-Abschluss beim 28:24 gegen Norwegen anknüpfen und endlich ein Erfolgserlebnis gegen einen ganz Großen feiern. Das gelang zuletzt weder im WM-Viertelfinale gegen den späteren Vize-Weltmeister Frankreich (28:35) noch bei den bisherigen Partien im Rahmen des Euro-Cups gegen Europameister Schweden (33:37) und den WM-Dritten Spanien (31:32).

„Das Ergebnis ist nie unwichtig. Natürlich werden wir einen schweren Stand haben. Aber wir machen uns keinen großen Kopf, denn noch wichtiger ist es, in unserer Entwicklung weiterzukommen“, sagte Gislason.