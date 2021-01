Jetzt zählt bei der Handball-WM nur das Sportliche

Essen Corona wird weiter wie eine dunkle Wolke über der Handball-WM schweben. Doch nun geht es um die Leistung des deutschen Teams. Ein Kommentar.

Nun also spielen auch die deutschen Handballer mit bei der WM. Diesem so umstrittenen Turnier in Zeiten der Corona-Pandemie. Viel wurde an dieser Stelle geschrieben über die Risiken eines Aufeinandertreffens von 32 Nationen in Ägypten, über coronabedingte Absagen, über Sicherheitsbedenken in der sogenannten Blase und über wirtschaftliche Zwänge dieser Sportart. Nun spielen die Deutschen, und auch wenn Corona weiter wie eine dunkle Wolke über dem Turnierverlauf schweben wird, zählt nun das Sportliche.

Das deutsche Team tritt weder als Favorit noch als Mannschaft an, auf der von Seiten des Deutschen Handballbundes großer Erfolgsdruck lastet. Selbstverständlich: Eine deutsche Nationalmannschaft unter einem Trainerkaliber wie Alfred Gislason würde unter normalen Umständen zu den Topfavoriten gehören. Doch was ist derzeit schon normal? Sieben Stammspieler fehlen, darunter die eingespielte Abwehr. Das Team ist jung, teilweise unerfahren. Vieles erinnert an die Voraussetzungen von 2016, als Deutschland überraschend Europameister wurde.

Deutsche Mannschaft kann viel erreichen

Die Floskel von der deutschen Turniermannschaft fällt immer wieder, diesmal gar gestützt von der Gestaltung des Spielplans. Uruguay und Kap Verde sollten auch für ein unerfahrenes deutsches Team keine Stolpersteine sein, gegen Ungarn wäre dann der Gruppensieg und eine gute Ausgangslage für die Hauptrunde möglich, in der mit dem dann gesammelten Selbstvertrauen weitere Schritte folgen können. Viel wird davon abhängen, wie langzeit-belastbar Kreisläufer und Abwehrchef Johannes Golla nach längerer Verletzungspause ist. Mit wie viel Selbstvertrauen Julius Kühn aufspielen wird, um seine Gewaltwürfe aus dem Rückraum ins Tor zu pfeffern. Und ob Andreas Wolff wieder der unglaubliche Rückhalt im Tor wird, der er seit 2016 in entscheidenden Situationen zu selten war.

Trotz all der Improvisation und kurzer Vorbereitungszeit kann diese Mannschaft viel erreichen, auch weil sie nicht das einzige Team mit Problemen sein wird. Allerdings das einzige mit Alfred Gislason als Trainer. Der alleine verspricht keinen Erfolg – aber mit ihm ist ein Erfolg wahrscheinlicher.