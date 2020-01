Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handballer in Frankfurt eingetroffen

Frankfurt/Main. Nach der kurzen Silvester-Pause ist die Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag zu ihrer finalen EM-Vorbereitung in Frankfurt eingetroffen.

Bundestrainer Christian Prokop wird mit seinem 17-köpfigen Kader mehrere Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele gegen Island am Samstag in Mannheim und Österreich am kommenden Montag in Wien absolvieren, ehe die DHB-Auswahl am 7. Januar nach Trondheim fliegt. Bei dem Turnier vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden trifft der WM-Vierte in der Vorrunde auf die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Lettland. Vor dem Auftaktspiel muss Prokop noch einen Spieler aus seinem Aufgebot streichen.