Handball-Torwart plant nach Horror-Verletzung schon Rückkehr

Dormagen. „Wenn es möglich ist, würde ich gerne mit Dormagen in zwei bis drei Jahren in die Bundesliga aufsteigen“, sagt Bayer-Torwart Martin Juzbašić.

Den 12. Februar 2021 wird Martin Juzbašić nicht so schnell vergessen. Aber trotz der schweren Verletzung, die sich der Torwart des TSV Bayer Dormagen an diesem Abend im Spiel der 2. Handball-Bundesliga gegen den ThSV Eisenach zugezogen hat (29:27), blickt er schon wieder nach vorne. Optimistisch.

„Viele sind erstaunt darüber, wie ich damit umgehe“, sagt der Kroate im Gespräch mit dem Handball-Portal Harzhelden.news, „aber mir geht es gut. Richtige Schmerzen habe ich nur in dem Moment, wenn ich etwas zu machen versuche und vergesse, dass die Hand verletzt ist.“

Martin Juzbašić hofft, Anfang April wieder spielen zu können

In der fünften Minute der Partie gegen den ThSV Eisenach hatte sich der 32-jährige Bayer-Keeper, als er schnell den Ball holen und wieder ins Spiel bringen wollte, am Netz ein Glied des linken Mittelfingers abgerissen, das auch in einer zweistündigen Operation nicht mehr gerettet werden konnte.

Martin Juzbašić ist aber weit davon entfernt, Trübsal zu blasen. Vielmehr plant er schon seine Rückkehr zwischen die Pfosten und hat als Termin Anfang April ins Auge gefasst. Falls alles optimal läuft, werden in ungefähr zwei Wochen die Fäden gezogen.

Der Schlussmann, der IT-Experte ist, fühlt sich in Dormagen sehr wohl und will mit dem Team des TSV Bayer noch einiges erreichen. „Ich kann noch mehr halten und noch besser werden“, sagt Martin Juzbašić. „Wenn es möglich ist, würde ich gerne mit Dormagen in zwei bis drei Jahren in die Bundesliga aufsteigen.“

Vom bisherigen Saisonverlauf ist Martin Juzbašić überrascht

Zunächst einmal will Martin Juzbašić aber die aktuelle Saison, in die der TSV Bayer Dormagen gut hineingekommen ist, überzeugend zu Ende bringen. „Ich bin schon überrascht, wie gut wir das jetzt hinbekommen haben. Wir kämpfen immer über 60 Minuten. Ich hoffe, dass wir uns ungefähr da halten können, wo wir sind, und nicht abrutschen“, sagt er. „Wenn wir Platz vier, fünf oder sechs schaffen, wäre das klasse.“ (AHa)