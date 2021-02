Handball: Leverkusen verliert Nationalspielerin an den BVB

Leverkusen/Dortmund. Die Bundesliga-Handballerinnen von Borussia Dortmund verstärken sich zur neuen Saison mit einer Nationalspielerin des TSV Bayer 04 Leverkusen.

Die Bundesliga-Handballerinnen von Borussia Dortmund, die am Sonntag die Gruppenphase der Champions League mit einem 32:24-Sieg gegen Odense Handbold abgeschlossen haben und in der K.-o.-Phase gegen den französischen Klub Metz Handball stehen, dürfen sich für die kommende Saison auf eine Nationalspielerin freuen. Vom Liga-Rivalen TSV Bayer 04 Leverkusen kommt Mia Zschocke.

„Mia hat sich in den vergangenen Jahren bei den Werkselfen Stück für Stück zu einer Leistungsträgerin in Angriff und Abwehr entwickelt“, sagt Renate Wolf, die Handball-Geschäftsführerin und ehemalige Trainerin der Leverkusenerinnen. „Vor allem aufgrund ihrer Qualitäten in der Defensive hat sie sich zudem einen festen Platz in der Nationalmannschaft gesichert. Es ist schade, dass sie ihre Option gezogen hat und den Verein Richtung Dortmund verlassen wird.“

Europameisterschaft im Dezember wegen einer Verletzung verpasst

Eine Bestätigung des BVB fehlt noch. „Es gibt eine gegenseitige Absichtserklärung. Aber die Verträge sind noch nicht unterschrieben, es gibt noch einige Details zu klären, deshalb kann ich noch keinen Vollzug vermelden“, hat Andreas Bartels, der 2. Abteilungsleiter des BVB, am Dienstag den Ruhr-Nachrichten gesagt.

Für den TSV Bayer 04 Leverkusen ist indes alles in trockenen Tüchern. „Mia hat das Potenzial, eine große Spielerin zu werden“, sagt Renate Wolf, die 96-malige Nationalspielerin. „Ich wünsche ihr von Herzen, dass sie mit dem Wechsel zum BVB die richtige Entscheidung für sich getroffen hat. Für mich ist entscheidend, dass sie Spielanteile und gutes Training bekommt, damit sie sich weiterentwickeln kann.“

Deutsche Meisterin mit der A-Jugend des TSV Bayer 04 Leverkusen

Die 22-jährige Mia Zaschocke kam 2014 vom TSV Lohr an den Rhein und besuchte dort bis zum Abitur das Sportinternat. Mit der A-Jugend des TSV Bayer 04 Leverkusen wurde sie 2015 Deutschen Meisterin, in den Jahren 2016 und 2017 folgte die Vizemeisterschaft.

Bereits 2016 gab die Rückraum-Spielerin ihr Debüt in der Bundesliga und rückte durch gute Leistungen schnell in den Fokus des Bundestrainers. Durch eine Verletzung am Syndesmoseband hat sie die Europameisterschaft im Dezember verpasst und arbeitet zurzeit intensiv an ihrer Rückkehr aufs Spielfeld.