Handball-EM: Torhüter Bitter sticht Heinevetter aus

Es war der Tag der Überraschungen. Der der erfreulichen. Und der der ärgerlichen. Einer der Protagonisten des Tages konnte sein Glück kaum fassen, ein anderer wirkte niedergeschlagen. Es war der Tag der Rückkehr eines deutschen Handballhelden und zugleich der Tag, an dem klar wurde, dass die Ambitionen bei der Handball-EM im Januar zurückgeschraubt werden müssen. Am Donnerstag lagen zwischen Freud und Leid nur wenige Minuten.

Handball-Bundestrainer Christian Prokop präsentiert den Kader

Zunächst hatte Bundestrainer Christian Prokop bei der Verkleinerung seines Kaders von 28 auf 17 Spieler überraschend Johannes Bitter neben Andreas Wolff als Torwart für das Turnier ab 9. Januar in Norwegen/Österreich/Schweden nominiert. Bitter ist 37 Jahre alt, sein letztes Länderspiel absolvierte er im Frühjahr 2014. Seitdem war er ständiger Reservemann, aber trotzdem einer der bekanntesten Handballer des Landes, seit er im WM-Finale 2007 ab der 34. Minute den verletzten Henning Fritz ersetzte – und Weltmeister wurde. „Sprachlos“ sei er gewesen, berichtete Bitter. „Das Telefonat mit dem Bundestrainer war kurz und knapp. So was plant man einfach nicht.“

Weinhold muss absagen

Zum Zeitpunkt des Gesprächs hatte auch Bundestrainer Prokop noch anders geplant. Mit Rückraumspieler Steffen Weinhold beispielsweise. Doch kaum war das Gespräch mit Bitter beendet, folgte schon die Absage Weinholds. Der wurfstarke 33-Jährige aus dem rechten Rückraum des THW Kiel leidet unter einer Entzündung im Fuß. Entsprechend niedergeschlagen wirkte der Bundestrainer im Anschluss, war dies doch bereits der fünfte Ausfall eines Leistungsträgers. „Das ist eine sehr bittere Nachricht für uns“, sagte Prokop bedröppelt: „Hoffentlich ist das Ende der Fahnenstange erreicht, was die Verletzungsabsagen angeht.“

Spielmacherposition ist ein Problem

Wie wahr: Gerade auf der Spielmacherposition – in den jüngsten Jahren ohnehin ein Problemfeld der Deutschen – fallen gleich vier Mann aus: Martin Strobel, einer der Hauptverantwortlichen für die mitreißenden Auftritte bei der Heim-WM im vergangenen Januar; Fabian Wiede, für den am 30. Dezember eine Schulter-Operation ansteht; Tim Suton, der Strobel bei der Heim-WM nach dessen Knieverletzung ersetzte und der sich im Oktober selbst einen Kreuzbandriss zuzog; und das nur wenige Tage vor Simon Ernst, für den die erneute Kreuzbandverletzung sogar das Karriere-Aus bedeuten könnte. Nun wird der Berliner Paul Drux die Verantwortung tragen. Es breche „ganz starke individuelle Qualität weg“, sagte Prokop, „aber wir wollen das als Team meistern und schnell Lösungen finden.“

Silvio Heinevetter bleibt zu Hause

Die angestrebte Medaille hat der 40-Jährige trotz der massiven Personalsorgen nicht abgeschrieben. „Ich finde, dass wir bewusst und konsequent an unseren Zielen festhalten sollten. Es wäre das Größte, das Halbfinale zu erreichen“, sagte Prokop. „Dazu sollte auch dieses Team imstande sein.“

Ist es das wirklich? Im Tor ist das Team mit dem beim polnischen Spitzenklub Kielce spielenden Andreas Wolff und Johannes Bitter vom TVB Stuttgart gut besetzt. Prokop verzichtete zu Gunsten von Bitter gar auf den langjährigen Ersatzmann Silvio Heinevetter aus Berlin und den Kieler Dario Quenstedt. Die Kreisläufer Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Jannik Kohlbacher sind allesamt Weltklasse und bilden auch das Herzstück der Abwehr. Hier könnte es den Flensburger Johannes Golla treffen, wenn Prokop seinen Kader spätestens am Vorabend des EM-Auftaktspiels gegen die Niederlande noch um einen Spieler reduzieren muss.

Starke Flügelspieler

Aufs Linksaußen spielt Uwe Gensheimer, einer der besten Flügelspieler und Siebenmeterwerfer der Welt, auf der rechten Seite ist Tobias Reichmann ebenfalls eine Top-Personalie, sprunggewaltig und auch eiskalt am Siebenmeterpunkt.

Bitter: Das ist das schönste Geschenk

Bleibt der Rückraum. Links gut besetzt mit Fabian Böhm und dem wurfgewaltigen Julius Kühn. Rechts sieht es mit Franz Semper und Kai Häfner schon nicht mehr ganz so blendend aus, das Problem in der Mitte ist gravierend. Handball-Bundestrainer Prokop könnte die kommenden Tagen also mit Kopfschmerzen verbringen, während Torwart Bitter sein überraschendes Comeback hörbar genießt: „Das ist das schönste Geschenk, das man bekommen kann.“