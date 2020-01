Handball-EM kurios: Nationalspieler Kühn in Kabine vergessen

Gegen Weißrussland feierten die deutschen Handballer in Wien einen starken Auftakt in die Hauptrunde der EM, sie siegten 31:23. Nicht nur deshalb konnte Julius Kühn nach dem Spielende in der Wiener Stadthalle lachen. Denn er war froh, dass er in der zweiten Halbzeit überhaupt noch mitspielen konnte. Denn als er die Kabine nach der Pausenansprache als Letzter verlassen wollte, war diese bereits von außen verschlossen.

„Ich war als Letzter auf der Toilette und habe schon so etwas schon geahnt. Ich habe dann wie ein Verrückter gegen die Tür geklopft“, berichtete der 26-Jährige nach dem Spiel. „Zum Glück saß davor ein Mann von der Security, der mich gehört hat.“

Oliver Roggisch versprach Kühn: Passiert nie wieder!

Der öffnete die Tür, Kühn rannte durch die Gänge der Wiener Stadthalle zurück aufs Spielfeld zum Team. „Unser Teammanager Oliver Roggisch hat sich bei mir sofort entschuldigt und versprochen, dass das nie wieder passiert“, sagte Kühn, der trotz seiner vier Tore aber nicht von allen vermisst wurde: Bundestrainer Christian Prokop räumte nach der Partie lachend ein: „Ich darf das gar nicht laut sagen, aber ich habe ihn zunächst gar nicht vermisst.“

Dabei ist Kühn derzeit einer der wichtigsten Spieler der Nationalmannschaft. Dampfhammer. Urgewalt. Es sind die Worte, mit denen Kühn häufig beschrieben wird. Von „einfachen“ Toren war immer die Rede bei Bundestrainer Christian Prokop, wenn er vor dem Turnier über ihn sprach. Denn Kühns Treffer müssen nicht aufwendig herausgespielt werden. Sie sind keine Kunst, da wird nichts angedreht, da wird kein Gegenspieler kompliziert ausgetanzt. Kühn springt ab und zimmert das Ding mit über 120 km/h an der Abwehr vorbei ins Tor. Ganz einfach.

Julius Kühn wurde in Duisburg geboren

Geboren wurde Julius Kühn in Duisburg, aufgewachsen ist er im niederrheinischen Kerken. Dort wurde er beim TV Aldekerk von Onkel und Mutter trainiert. Als-B-Jugendlicher ging er zur HSG Düsseldorf, später zu Tusem Essen, zum VfL Gummersbach und schließlich zur MT Melsungen.

Nach langer Ausfallzeit nach einem Kreuzbandriss freut sich Zweimetermann Kühn, endlich wieder im deutschen Team spielen zu können. Auch wenn das bedeutet, manchmal in der Kabine eingeschlossen zu werden…