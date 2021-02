Fingerglied abgerissen: Dormagen holt neuen Handball-Torwart

Dormagen. Für den verletzten Martin Juzbašić kommt Christian Ole Simonsen (20) vom SC DHfK Leipzig zu den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen.

Der TSV Bayer Dormagen, der Tabellenfünfte der 2. Handball-Bundesliga, hat auf die schwere Verletzung von Martin Juzbašić reagiert und einen neuen Torwart verpflichtet: Christian Ole Simonsen ist ab sofort für die Mannschaft von Trainer Dusko Bilanovic spielberechtigt. Der 20-jährige 2,03-Meter-Riese kommt vom Erstligisten SC DHfK Leipzig, bei dem er dritter Schlussmann und vor allem in der Reserve in der 3. Liga aktiv gewesen ist, in der aktuell wegen der Corona-Pandemie pausiert wird.

Der SC DHfK Leipzig und der TSV Bayer Dormagen haben sich darauf verständigt, dass Christian Simonsen sofort ein Zweitspielrecht erhält. Ab der kommenden Saison wird der 103-Kilo-Mann dann fest zum TSV gehören; er hat bereits in der vergangenen Woche einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Der TSV Bayer Dormagen gastiert am Mittwochabend beim HC Elbflorenz

So kann Christian Simonsen schon heute mit den Dormagener Wieseln wieder nach Leipzig fahren, wo der TSV Bayer vor seinem Mittwoch-Gastspiel beim HC Elbflorenz in Dresden (19.30 Uhr) einen Halt einlegen wird. Als Backup könnte er bis zum Ende der Spielzeit noch für Leipzig zum Einsatz kommen. Zudem besitzt der SC DHfK in der Saison 2021/22 das Zweitspielrecht für Christian Simonsen.

Die schnelle Reaktion des TSV Bayer Dormagen war nötig geworden, nachdem sich der 32-jährige Kroate Martin Juzbašić am Freitagabend beim 29:27-Sieg gegen den ThSV Eisenach ein Glied des linken Mittelfingers abgerissen hatte, das auch in der einer zweistündigen Operation nicht gerettet werden konnte.

Björn Barthel: „Wir danken dem SC DHfK Leipzig für die spontane Bereitschaft“

Christian Simonsen hat gerade sein Abitur gemacht und plant neben dem Handball die Aufnahme eines Studiums. Geboren wurde er in Achim bei Bremen, wuchs aber in Greifswald auf. Beim HC Vorpommern-Greifswald begann er 2011 auch seine sportliche Laufbahn. 2017 wechselte er dann nach Leipzig.

„Wir danken dem SC DHfK Leipzig für die spontane Bereitschaft, Christian bereits jetzt die Möglichkeit zu geben, beim TSV Bayer Spielpraxis zu sammeln“, wird Björn Barthel, der Geschäftsführer der Bayer-Handballer, in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Und DHfK-Torwarttrainer Milos Putrera meint: „Es ist für Christian eine sehr gute Chance, Spielpraxis und Erfahrung in der 2. Bundesliga zu sammeln und sich in Dormagen weiterzuentwickeln. Ich denke, da haben wir für alle Beteiligten eine sehr gute Lösung mit Bayer Dormagen gefunden.“