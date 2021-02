Dormagen-Schock: Handball-Torhüter reißt sich Fingerglied ab

Dormagens Torhüter Martin Juzbasic riss sich am Freitagabend in der fünften Spielminute ein Glied des linken Zeigefingers ab.

Dormagen. Das Spiel der 2. Handball-Bundesliga zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem ThSV Eisenach wird von einem schrecklichen Unfall überschattet.

Die Handballer des TSV Bayer Dormagen stehen unter Schock: Torwart Martin Juzbasic hat am Freitagabend beim 29:27 (15:18)-Sieg des Tabellenfünften der 2. Bundesliga gegen den ThSV Eisenach ein Fingerglied verloren. Bereits in der fünften Minute kam es zu diesem schrecklichen Unfall. Der 32-jährige Kroate war beim Versuch, schnell an den Ball zu kommen, am Tornetz hängengeblieben. Dabei riss ein Teil des Zeigefingers der linken Hand ab.

Schnell begann die Suche, nachdem Martin Juzbasic mit seiner blutenden Hand bereits zur Bank geeilt war. In der Nähe des linken Pfostens fand schließlich Sven Bartmann, der andere Dormagener Torwart, das abgerissene Fingerglied. „Martin Juzbasic wurde vom Sanitätsdienst schnellstmöglich in die Handchirurgie des Kölner St.-Agatha-Krankenhauses gebracht“, teilte der Verein am Freitagabend mit. „Dort sollte über die Art des Eingriffs entschieden werden.“

Sven Bartmann glänzt zwischen den Dormagener Pfosten

Die Betroffenheit bei den Dormagenern war groß. „Wir waren alle geschockt“, sagte nach dem Spiel TSV-Kapitän Patrick Hüter. Und dieses Schock-Erlebnis machte Dormagens Trainer Dusko Bilanovic auch für den schwachen Auftritt seines Teams in der ersten Halbzeit verantwortlich. „Mir war klar, dass wir zehn bis 15 Minuten große Probleme haben würden“, sagte er und sah seine Mannschaft kurz nach der Pause gegen den Gast aus Thüringen sogar mit vier Treffern hinten – 15:19.

In der Folge wurden die Dormagener aber immer besser – auch, weil sich die Abwehr enorm steigerte und Sven Bartmann zwischen den Pfosten eine ausgezeichnete Leistung zeigte. Das Ergebnis: Der ThSV Eisenach, der Tabellenzehnte, schaffte in den zweiten 30 Minuten lediglich noch neun Treffer, so dass sich die Dormagener Wiesel schließlich in ihrem ersten Pflichtspiel des Jahres doch noch mit 29:27 behaupteten.

Die besten Werfer des TSV Bayer Dormagen waren André Meuser (7), Joshua Reuland (6/1) und Ian Hüter (6). (AHa)