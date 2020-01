Die unglaubliche Handball-Reise in einem verrückten Flugzeug

Neulich saß ich in einem Flugzeug. Was eigentlich nichts Besonderes ist, allerdings gab es dann doch zwei besondere Umstände bei diesem Flug. Er ging vom norwegischen Trondheim nach Wien in Österreich, was schon besonders ist, weil es diese Direktverbindung eigentlich gar nicht gibt.

Aufmerksame Leser dieser Zeitung werden vielleicht stutzen: Trondheim? Wien? Waren das nicht Spielorte bei der Handball-EM? Richtig, der Flug war nämlich nicht irgendeiner, sondern ein Charterflug, organisiert vom europäischen Handballverband EHF. Und so saßen sie in diesem Flugzeug: die deutsche Handball-Nationalmannschaft, der Titelverteidiger aus Spanien und ein Haufen Journalisten. Das Skurrile: Sie saßen nicht wie erwartet in den jeweiligen Gruppen zusammen, sondern wild durchein­ander. Spanier neben Deutschen neben Journalisten. Was die zweieinhalb Flugstunden zu einer etwas merkwürdigen Angelegenheit machte. So saß Paul Drux beispielsweise neben Gonzalo de Vargas. Wenige Tage zuvor war der deutsche Spielmacher mit seinen Würfen immer wieder an dem spanischen Torhüter gescheitert. Sagen wir mal so: Es lassen sich keine warmen Worte für die eisige Stimmung zwischen den beiden Sitznachbarn finden.

Johannes Golla hatte nur ein Ziel: Das Hemd durfte nicht reißen

Neben mir saß Johannes Golla. Er quetschte sich mit Mühe in den Sitz, Golla ist 1,96 Meter groß und gefühlt ebenso breit, statt in einem Bett scheint er auf einer Hantelbank zu schlafen. Er ist 22 Jahre alt, als Kreisläufer und versierter Abwehrspieler ist er der Mann der Zukunft im Nationalteam. In der Gegenwart aber versuchte er nun, das feine weiße und wohl zu kleine Hemd, Teil der Reisekleidung der Deutschen, bei jeder Bewegung mit Buch und Wasserbecher vor dem Reißen zu bewahren.

Die meisten anderen Spieler hatten Kopfhörer aufgezogen und signalisierten so nach der eher schlechten Vorrunde unmissverständlich: Lasst uns in Ruhe. Aber auch für die Journalisten war es eine merkwürdige Situation, auf dem Flug wollten viele ihre Laptops aufklappen und ihre Berichte schreiben. Komisch, darin mitunter Kritik an einem Spieler zu üben, der gerade neben einem sitzt…

Und plötzlich klemmten zwei Spanier Timo Kastening ein

Dann die Landung und die Fahrt mit dem Bus vom Flieger zum Terminal. Das Gefährt war schnell gefüllt, Bundestrainer Christian Prokop und Star-Torwart Andreas Wolff wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen. Timo Kastening blickte verschmitzt nach links und nach rechts. Der Rechtsaußen wirkte mit seinen 1,80 Metern wie ein Zwerg, als er eingeklemmt zwischen den Spaniern Gedeon Guardiola und Viran Morros stand, der eine zwei, der andere 1,99 Meter groß. Plötzlich ging es unsanft in eine Kurve und ich lag den Armen von Jordi Ribera, dem spanischen Trainer.

Die ganze Geschichte wirkt umso abenteuerlicher, wenn man sie mit dem Fußball vergleichen würde: Wenn Spaniens Torhüter David de Gea im Flieger neben Serge Gnabry sitzen würde, im Bus würden Sergio Ramos und Sergio Busquets den staunenden Marco Reus einquetschen – und dann stürze ich Luis Enrique in die Arme. Unvorstellbar? Unvorstellbar. Andererseits: Statt eines besonderen Flugs wäre das dann ein besonders besonderer.