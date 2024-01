„Das Geilste der Welt“: Handballer jubeln über Halbfinale

Köln – Deutschlands Handballer haken die Niederlage gegen Kroatien schnell ab. Der Blick geht nach vorn zum Halbfinale gegen Dänemark. Für viele Spieler ist es das Karriere-Highlight.

Bundestrainer Alfred Gislason sieht den Einzug der deutschen Handballer ins EM-Halbfinale als Meilenstein für die junge Mannschaft. „Es war seit einem Jahr unser Traum, dass wir das Halbfinale erreichen. Es ist extrem wichtig für die Jungs, dass sie das geschafft haben. Wir sind sehr glücklich darüber. Egal, was jetzt gegen Dänemark passiert“, sagte Gislason nach dem 24:30 im bedeutungslosen Hauptrundenspiel gegen Kroatien.

Nach Ansicht des 64 Jahre alten Isländers habe sich das Team während der Heim-Endrunde „sehr schön weiterentwickelt“ und sei immer mehr zusammengewachsen. „Ich habe viel Spaß an der Sache“, sagte Gislason.

Im Duell mit Weltmeister und Topfavorit Dänemark am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Köln hofft der Bundestrainer auf eine sportliche Überraschung durch die DHB-Auswahl. „Dazu brauchen wir eine überragende Leistung, denn das ist die am besten besetzte Mannschaft im Turnier. Das macht es sehr schwierig“, sagte Gislason und ergänzte: „Natürlich hoffen wir auf einen Sahne-Tag.“

Andreas Wolff: Können sehr zufrieden sein

Auch die Spieler bewerteten den Vorstoß unter die besten vier Teams als großen Erfolg. „Wir können sehr zufrieden sein, denn wir haben etwas Schönes geschafft“, frohlockte Torwart Andreas Wolff. Und Spielmacher Juri Knorr erklärte: „Es ist das Geilste auf der Welt, ein Halbfinale vor unseren Fans spielen zu dürfen. Das macht mich sehr stolz.“

Gegen Dänemark sei man allerdings der krasse Außenseiter. „Wir brauchen einen besonderen Tag, viele handballerische Zutaten sowie Mut und Mentalität. Wir dürfen nicht mit Angst auftreten“, forderte der 23-Jährige vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen.