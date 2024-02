Düsseldorf. Bundestrainer Markus Gaugisch muss in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei auf die verletzten Xenia Smits und Amelie Berger verzichten. Nur eine Spielerin wird nachnominiert.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch muss in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Slowakei auf die verletzten Xenia Smits und Amelie Berger verzichten. Das gab der Deutsche Handball-Bund (DHB) bekannt.

Für Rechtsaußen Berger (HSG Bensheim-Auerbach) reiste Meret Ossenkopp (Borussia Dortmund) zum Lehrgang, der am Montag in Düsseldorf begann. Bei Rückraumspielerin Smits (SB BBM Bietigheim) verzichtete Gaugisch auf eine Nachnominierung.

Gespielt wird am 29. Februar (18.00 Uhr) im slowakischen Sala sowie am 3. März (18.15 Uhr) in Düsseldorf. Die DHB-Auswahl führt die Vorrundengruppe 2 nach dem 31:24-Auftaktsieg gegen die Ukraine an. Die EM wird vom 28. November bis 15. Dezember in der Schweiz, Österreich und Ungarn gespielt.

