Köln Ab Donnerstag spielen die deutschen Handballer in der Hauptrunde der EM. Das sind die vier Gegner, gegen die sie bestehen müssen.

Viermal zur Primetime: Die deutschen Handballer bestreiten bei der Heim-EM auch ihre Hauptrundenspiele allesamt um 20.30 Uhr. Den Auftakt macht am Donnerstag in Köln das Duell mit Island (ZDF), der Heimat von Bundestrainer Alfred Gislason. Nach der 30:33-Niederlage am Dienstag im letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich startet Deutschland wie auch Island mit null Punkten in die nächste Turnierphase, Frankreich und Ungarn nehmen die Maximalausbeute von zwei Zählern aus der Gruppenphase mit. Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe erreichen das Halbfinale. Für die deutschen Handballer bedeutet das: Jedes Spiel muss jetzt gewonnen werden. Gislason: „Jetzt haben wir vier Endspiele!“

Handball-EM 2024: Das sind die vier Gegner der nächsten Tage

Island (Donnerstag): „Gegen das eigene Land zu spielen, ist immer besonders“, sagte Alfred Gislason. Der ewige Geheimfavorit verlor sein abschließendes Vorrundenspiel in der Gruppe C in München am Dienstagabend gegen Ungarn zwar 25:33, das Weiterkommen hatte dank der Niederlage Serbiens gegen das zuvor punktlose Montenegro (29:30) aber schon vor der Partie festgestanden. Gegen Serbien hatte Island zum Auftakt 27:27 gespielt, gegen Montenegro gab es einen 31:30-Sieg. Für Island spielt auch Gisli Kristjansson, Held des Magdeburger Champions-League-Triumphs im vergangenen Sommer. Doch nach seiner Schulter-OP ist der Torjäger noch nicht wieder der Alte. Dafür treffen Omar Ingi Magnusson (Magdeburg) und der einstige Kieler Aron Palmarson. Das Ziel: Halbfinale.

Österreich (Samstag): Für die größte Überraschung des letzten Vorrundenspieltags sorgten die Österreicher. Durch das 33:33 warfen sie Vize-Europameister Spanien aus dem Turnier. „Das war unglaublich. Wir haben der ganzen Welt gezeigt: Österreich ist am Leben“, sagteder langjährige Magdeburger Torjäger Robert Weber. „Wir fahren nach Kölle, wer hätte das gedacht. Das ist unglaublich, das muss ich erst einmal verarbeiten.“ Acht Sekunden vor Schluss erzielte Janko Bozovic den entscheidenden Treffer zum Ausgleich. Spanien nahm noch ein Timeout, konnte aber nicht mehr kontern. Nach der Schlusssirene kannte der Jubel bei den Österreichern um Bundesligastar Nikola Bilyk keine Grenzen. Die Österreicher, eigentlich alles andere als eine große Nummer im Handball, besiegten Rumänien zum Auftakt 31:24, danach spielten sie in Mannheim 28.28 gegen Kroatien und noch einmal remis gegen Spanien. Eine beachtliche Leistung.

Handball-EM 2024: Kroatien ist der dickste Brocken

Ungarns Handballer feiern den Gruppensieg in München. Foto: Sven Hoppe / dpa

Ungarn (Montag): Die mit einigen U21-Vizeweltmeistern gespickten Ungarn sind eines der wenigen Teams, das alle Spiele in der Vorrunde gewinnen konnte. Mit 26:24 gegen Montenegro, 28:27 gegen Serbien und 33:25 gegen Island. Ungarn gehört wieder zu den stärkeren Teams Europas, bei der WM im vergangenen Jahr ging es bis ins Viertelfinale.

Kroatien (Mittwoch): Der wohl größte Prüfstein. Das Team um THW-Kiel-Spielmacher Domagoj Duvnjak besiegten zum Auftakt Spanien mit 39:29 und sorgten damit für eine erste Überraschung dieser EM. Das 28:28 gegen Österreich war dann allerdings eine negative Überraschung. Am Dienstag gab es gegen Rumänien einen 31:25-Erfolg. Der dreimalige Vize-Europameister löste seine Aufgabe gegen den Gruppenletzten nach einigen Anlaufschwierigkeiten letztendlich souverän und konnte bei seinem Erfolg sogar noch Kräfte sparen. Duvnjak kam erst in der Schlussphase zum Einsatz, als die Partie längst entschieden war und der Hauptrunden-Einzug bereits feststand. Zuvor fiel der 35-jährige Rückraumspieler hauptsächlich als Motivator an der Seitenlinie auf. Als bester Werfer der Kroaten glänzte Luka Klarica mit sieben Treffern.

