Halbzeitshow beim Super Bowl: Die zehn besten Shows im Video

Essen Die Halbzeitshow gehört zum Super Bowl wie das eigentliche Finale. Zehn legendäre Auftritte – von Nipplegate bis Michael Jackson.

Beim Super Bowl 58 ermitteln in der Nacht von Sonntag, 11. Februar, auf Montag, 12. Februar (0.30 Uhr deutscher Zeit/RTL), die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers den Meister der National Football League.

Wenn sich am 11. Februar (Nacht zu Montag/0.30 Uhr deutscher Zeit/RTL) die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes und die San Francisco 49ers in Las Vegas im 58. Super Bowl gegenüber stehen, werden alle Augen nicht nur auf die beiden besten Teams der National Football League (NFL) gerichtet sein. Die Halbzeitshow gehört weltweit zu den meistbeachteten Musik-Events. Sie bringt den Künstlerinnen und Künstlern Ruhm, Ehre und viel Aufmerksamkeit. Im vergangenen Jahr sahen auf dem US-TV-Markt 118,7 Millionen Menschen – so viele wie nie zuvor – live den Auftritt von Rihanna. Im Allegiant Stadium des Las Vegas Raiders sind die Augen diesmal auf Usher gerichtet.

Halbzeitshow im Super Bowl: Wie „Nipplegate“ die TV-Übertragung veränderte

Auch wenn der größte Popstar an diesem Tag eher in einer der Logen der Kansas City Chiefs sitzen wird – Taylor Swift ist mit Chiefs-Tight-End Travis Kelve liiert –, erwarten die Fans des Super Bowls mit Spannung die Halbzeitshow von Usher. Wir haben die zehn legendärsten, spektakulärsten und skandalösesten Halbzeitshows zusammengestellt.

10. Justin Timberlake und Janet Jackson (2004) – Super Bowl 38, Houston

Super Bowl Halbzeitshow 2004

Es war nicht der musikalisch aufregendste Auftritt bei einem Super Bowl – sondern eher die anzüglichste Show und der größte Skandal in der Geschichte der Halbzeitshows, bekannt auch mit dem Namen „Nippelgate“. Angeblich unabsichtlich entblößte Justin Timberlake für eine halbe Sekunde die blanke und gepiercte Brust von Janet Jackson, als der frühere N’Sync-Sänger zum Ende des Songs „Rock Your Body“ am Oberteil von Janet Jacksons Kostüm riss und die Brust enthüllte. 143,6 Millionen Menschen schauten live bei CBS zu, dem Vernehmen nach soll Youtube-Mitbegründer Jawed Karim dieser Aktion zum Anlass genommen haben, die Video-Plattform zu entwickeln. Auf jeden Fall werden Super Bowls seit „Nipplegate“ fünf Sekunden zeitlich versetzt übertragen – um eine weitere entblößte Brust im Live-TV zu verhindern.

9. Beyoncé (2013) – Super Bowl 47, New Orleans

Halbzeitshow Super Bowl 2013

Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist auch immer wieder eine Bühne für politische Botschaften. Beyoncé setzt so eines in New Orleans: Es ist eine beeindruckende Licht- und Musikshow mit der spektakulären Wiedervereinigung von Destiny’s Child, der früheren Band von der Pop- und R’n’B-Sängerin mit Kelly Rowland und Michelle Williams, gemeinsam singen sie ihren Hit „Single Ladies“. Und: Es sind ausschließlich Frauen – tanzend, singend, musizierend – im Einsatz. Eine starke Show, weshalb Beyoncé du den wenigen Stars gehört, die noch mal zur Halbzeitshow kommen dürfen. Über den Auftritt 2016 in Santa Clara/Kalifornien mit Coldplay und Bruno Mars muss aber nicht mehr viel verlieren.

Halbzeitshow 2001 mit Aerosmith, N’Sync, Britney Spears und Co. war größter Star-Auflauf

8. Aerosmith, N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly (2001) – Super Bowl 35, Tampa

Halbzeitshow Super Bowl 2001

Für mehr als zwei Jahrzehnte werden die Zuschauer im Raymond James Stadium von Tampa sagen können: Das war die größte Star-Parade bei einer Halbzeitshow im Super Bowl. Die Faszination dieser Show ergab sich aus der äußerst gewagten Mischung von Musik-Genres unter dem Motto „The Kings of Rock and Pop“. Nachdem die Backstreet Boys die Nationalhymne der USA gesungen und Ray Charles vor Spielbeginn für Höhepunkte gesorgt hatten, eröffnete Justin Timberlakes N’Sync die Show, ehe es mit Aerosmiths „I don’t want to miss a thing“ baladig-gefühlig wurde. Zum Schluss schmetterten beide Bands mit Unterstützung von Britney Spears, Mary J. Blige und Nelly noch „Walk this way“. Wow!

7. Bruce Springsteen (2009) – Super Bowl 43, Tampa

Bruce Springsteen heißt nicht umsonst „The Boss“. Ein Jahr zuvor waren Tom Petty & Heartbreakers beim Super Bowl aufgetreten – nun war Springsteen angestachelt, auch endlich bei der Halbzeitshow zu performen. und so informierte er über seine Manager die NFL, er könne doch nun auch für die Halbzeitshow gebucht werden. Nach den einleitenden Worten „Ich will, dass ihr die Chicken Wings abstellt“, spielte Springsteen gemeinsam mit der E Street Band in Florida seine Hits „Tenth Avenue Freeze-Out“, „Born to run“, „Working on a dream” und “Glory Days”. So wie man es von ihm erwartet: ur-amerikanisch, ungezügelt und absolut beeindruckend.

Halbzeitshow: War Prince mit “Purple Rain” die beste Performance bei einem Super Bowl?

6. Lady Gaga (2017) – Super Bowl 51, Houston

Halbzeitshow Super Bowl 2017

Wer Mitte der Zehner-Jahre noch auf der Suche nach dem Popstar schlechthin, einer Nachfolgerin von Madonna war, bekam spätestens in Houston die Antwort: Silbern glitzernd, mit kniehohen Stiefeln und Maske um die Augen stand Lady Gaga zunächst auf dem Dach des Stadions, von wo sie dann an Seilen herunter gelassen wurde und mit ihrer Stimme den Zuschauern den Atem raubte. Begann alles musikalisch mit „God bless America“ und „This land is your land”, wurde es danach richtig pompös und: gaga. „Poker Face“, „Just dance“ und zum krönenden Abschluss „Bad Romance“ versetzten Zuseher ins Staunen. Lady Gaga gehört übrigens zu den wenigen Künstlern, die sowohl bei der Halbzeitshow auftreten, als auch die Nationalhymne (ein Jahr zuvor) intonieren durften.

Lady Gaga legte beim Super Bowl LI in Housten einen großen Auftritt hin. Foto: dpa Picture-Alliance / Hahn Lionel/ABACA USA / picture alliance / abaca

5. Prince (2007) – Super Bowl 41, Miami

Als einzeln vorgetragenes Lied hätte „Purple Rain“ vermutlich eine noch bessere Platzierung bei den Halbzeitshows im Super Bowl verdient. Im Stadion der Miami Dolphins und bei strömendem Regen bot Prince auf einer Bühne, die der Form von seinem berühmten Love Symbol #2 entsprach und lila erleuchtet war, seinen größten Hit, mit einem besonders emotionalen Gitarrensolo als Highlight. Diese Lichtshow gilt noch heute als eine der Besten in der Geschichte des Super Bowls. Womit Prince vorher überraschte: Obwohl er selbst einer der kreativsten Songschreiber war, gab er in Miami vor allem Coverversionen von Queen („We will rock you“), Bob Dylan („All along the watchtower“) und Foo Fighters („Best of you“) zum Besten.

Halbzeitshow nach 9/11-Attentat: Wie U2 Fingerspitzengefühl bewies

4. Katy Perry (2015) – Super Bowl 49, Glendale

Halbzeitshow Super Bowl 2015

An Kreativität, aber auch an Skurrilität mangelte es der Halbzeitshow mit Katy Perry nun wahrlich nicht: Wer auf einem riesigen mechanischen Löwen durch das Stadion der University of Phoenix reitet und dazu „Roarr“ singt, wer mit Lenny Kravitz zusammen „I kissed a girl“ vorträgt, wer zu „Teenage Dream“ mit Tänzern in Hai-Kostümen über die Bühne wirbelt, muss sich wahrlich nicht vorwerfen lassen, das Prinzip der Halbzeitshows beim Super Bowl nicht verstanden zu haben. Spötter mochten das Ganze alsMischung aus Märchen und überdrehtem Kindergeburtstag abtun – für viele war es aber eine so perfekte Show von Katy Perry, dass sie anstelle der New England Patriots (28:24 gegen die Seattle Seahawks) zum Sieger des Super Bowls erklärt wurde.

3. U2 (2002) – Super Bowl 36, New Orleans

Halbzeitshow Super Bowl 2002

Die irische Kultband sorgte auf jeden Fall für die emotionalste Halbzeitshow, die es jemals bei einem Super Bowl gab. Die USA standen noch immer unter dem Schock von 9/11, den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001, knapp fünf Monate zuvor vor dem Super Bowl. Keine leichte Aufgabe für U2, den richtigen Ton zu finden – zu unterhalten und gleichzeitig zu gedenken. Doch die Band bewahrte Fingerspitzengefühl: Während sie „Beautiful Day“ oder „Where the streets have no name” spielte, liefen die Namen der Anschlagsopfer über eine Leinwand. Für den Schlusspunkt sorgte Sänger Bono: Er öffnete seine Jacke, deren Innenfutter Stars and Stripes, also der Nationalflagge der USA, zierte.

Halbzeitshow beim Super Bowl: Michael Jackson ist einfach der King of Pop

2. Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent (2022) – Super Bowl 56, Inglewood

Halbzeitshow Super Bowl 2022

Mit besagter Star-Parade von 2001 wurde 21 Jahre später mindestens gleichgezogen – ach was: diese sechs Künstler zogen im Eiltempo daran vorbei. Vor allem dank Rapper und Produzent Dr. Dre. Das in Inglewood gelegene, nagelneue Sofi Stadium der Los Angeles Rams, die durch das 23:20 gegen die Cincinnati Bengals auch den Super Bowl gewinnen, liegt unweit der Heimat Dr. Dres, Compton. Gemeinsam mit Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Überraschungsfast 50 Cent performen gleich sechs hochkarätige Hip-Hop- und Rap-Künstler. Ihre Hits „California Love” (Dr. Dre), “Lose Yourself” (Eminem) oder “In da Club” (50 Cent) mussten gar nicht von Lichteffekten und Lasershow untermalt werden, um voll zur Entfaltung zu kommen. Wenn Basketball-Superstar LeBron James auf der Tribüne mittanzte und die sozialen Netzwerke voll des Lobes waren, kann das nur heißen: Was für eine Show!

Vier Hip-Hop-Superstars zusammen auf der Bühne beim Super Bowl 2022: Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, und Snoop Dogg. Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

1. Michael Jackson (1993) – Super Bowl 27, Pasadena

Halbzeitshow Super Bowl 1993

Wer anderes als Michael Jackson, der King of Pop, könnte der Maßstab für die Halbzeitshow beim Super Bowl sein? Anfang der 90er Jahre ist er das weltweite Musik-Idol, und die ausverkaufte Rose Bowl Arena in Pasadena wird zu seiner Bühne. Jackson hebt die Halftime Show auf eine neue Ebene – dabei ist er gar nicht, wie gerne angenommen, der erste Superstar beim Super Bowl. Ein Jahr zuvor heizte Gloria Estefan den Fans des NFL-Finals ein, davor waren es die New Kids On The Block. Und was für ein Auftritt war es: Bevor Michael Jackson in der Arena real erschien, waren auf den Stadionleinwänden zwei Doubles zu sehen. Nach Minuten der Standing Ovations spielte er vier Lieder: „Billie Jean“, „Black or White“, „We are the World“ und zuletzt mit einem Chor aus 3500 Kindern „Heal the World“. Bis heute ist es für viele NFL- und Football-Fans die beste Halftime Show der Geschichte.

