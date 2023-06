Gosens nach CL-Finale niedergeschlagen: Kindheitstraum dahin

Robin Gosens war nach der 0:1-Niederlage gegen Manchester City am Boden zerstört.

Istanbul. Robin Gosens war nach dem verlorenen CL-Finale gegen Manchester City untröstlich. Der Profi von Inter Mailand legte eine Großchance auf.

Nationalspieler Robin Gosens hat bitter enttäuscht auf die Niederlage im Champions-League-Finale reagiert. „Es ist ein Kindheitstraum geplatzt. Wir werden wieder angreifen und versuchen, ein Finale zu erreichen, aber jeder weiß auch, dass das nicht gerade ein Spaziergang ist“, sagte der 28-Jährige nach dem 0:1 mit Inter Mailand am Samstagabend in Istanbul gegen Manchester City im ZDF und bei DAZN. Er fühle sich „total beschissen“.

Gosens reist wie Gündogan zur Nationalmannschaft

Gosens, der wie Citys Ilkay Gündogan in den kommenden Tagen zur Nationalmannschaft reisen wird, war in der 76. Minute eingewechselt worden. Kurz vor dem Ende hatte der Außenbahnspieler eine riesige, aber letztlich vergebene Chance für Romelu Lukaku aufgelegt (88.). „Wir haben mindestens mal auf Augenhöhe gespielt, hatten vielleicht sogar auf die 90 Minuten gesehen die besseren Torchancen“, sagte Gosens. „Aber ja, so ist leider das Game, wenn du die Dinger nicht machst, dann kannst du leider auch kein Spiel gewinnen.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport