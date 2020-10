Gladbach-Profi Neuhaus: Ein Versprechen für die DFB-Zukunft

Köln. Florian Neuhaus überzeugte bei seinem Länderspieldebüt. Der Profi von Borussia Mönchengladbach bleibt deshalb vorerst im DFB-Aufgebot.

Der Lohn folgte am Donnerstagmittag: Als Joachim Löw bekanntgab, wen er aus seinem XXL-Kader für das Nations-League-Spiel in der Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ARD) mitnehmen würde, stand auch Florian Neuhaus auf der Liste – nach einem ordentlichen Debüt, das der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach am Abend zuvor beim 3:3 gegen die Türkei gegeben hatte.