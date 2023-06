Geschäftsführer: Special Olympics sind einmalige Chance

Berlin – Der Geschäftsführer der Special Olympics World Games hofft, das die Weltspiele einen nachhaltigen Wert haben.

Einen Tag vor Beginn der Special Olympics World Games hat der Geschäftsführer der Weltspiele, Sven Albrecht, noch einmal auf einen möglichen nachhaltigen Wert des Events hingewiesen.

„Die Spiele sind eine einmalige Chance, unsere Athleten in die Mitte der Öffentlichkeit zu bringen“, sagte Albrecht im „Morgenmagazin“ des ZDF, „es ist unglaublich wichtig, dass unsere Athleten sichtbar werden.“ Die Spiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten starten an diesem Samstag mit der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion (20.15 Uhr/rbb und Sky) und dauern bis zum 25. Juni.

Neben den Wettkämpfen geht es Albrecht vor allem um Begegnungen zwischen den Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Rund 7000 Aktive aus 190 Ländern treten in 26 Sportarten an. Damit sind die World Games das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Albrecht hofft darauf, dass sich der Zuschauerzuspruch der Eröffnungsfeier, zu der derzeit 50.000 Besucher erwartet werden, auch bei den Wettkämpfen fortsetzt: „Das ist unsere Aufgabe, dass die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden.“

Zudem hofft der Geschäftsführer darauf, dass die Athletinnen und Athleten beim Heimflug am 26. Juni sagen können, „fantastische Spiele“ erlebt zu haben. Mittelfristig wären die World Games ein Erfolg, wenn sich für die Athleten in zwei, drei Jahren barrierefreie Sporthallen ebenso öffnen wie die Sportvereine: „Wir müssen dahin kommen, dass die Athleten nicht nur einmal in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Es müssen im Alltag Begegnungen stattfinden, um zu zeigen, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind.“