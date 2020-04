Geisterspiele: Offenbar ausreichend Tests für Fußballprofis

Frankfurt Kann die Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt werden? Laut des Berufsverbandes für Labore gibt es jedenfalls genügend Testkapazitäten.

Der Berufsverband „Akkreditierte Labore in der Medizin“ sieht bei Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga keinerlei Probleme mit den Test-Kapazitäten. Vorstand Evangelos Kotsopoulos sagte der „Bild-Zeitung“ am Donnerstag: „Selbst wenn die 36 Vereine ihr Personal alle zwei Tage mit jeweils 40, 50 Personen durchtesten würden, liegen wir unter einem halben Prozent der Test-Kapazitäten. Das ist in absoluten Zahlen so gering, dass das regional vor Ort einfach so mitgemacht würde.“ Dies sehe der Berufsverband als „vollkommen unproblematisch“ an.

Corona-Tests vor den Einsätzen

Um neue Infektionsketten bei Bundesliga-Spielen zu verhindern, könnten die Profis vor ihren Einsätzen in der Liga auf das Coronavirus getestet werden. Der Vorstand des Berufsverbandes, Michael Müller, sagte: „Die verfügbaren Test-Kapazitäten übersteigen den Versorgungsbedarf aktuell deutlich. Es gibt noch Potenzial für zusätzliche Testungen.“ Derzeit ist die höchste deutsche Spielklasse bis 30. April ausgesetzt. (dpa)