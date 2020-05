Zlatan Ibrahimovic verletzt. Droht nun das Karriere-Ende?

Mailand. Zlatan Ibrahimovic zieht sich im Training des AC Mailand eine Verletzung zu. Sie könnte schwer sein, über Achillessehnen-Riss wird spekuliert.

Droht nun vielleicht das Karriereende? Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat sich nur kurz nach der Wiederaufnahme des Trainings beim AC Mailand nach der Corona-Zwangspause verletzt. Er habe ein Problem an der Wade, sagte ein Sprecher des italienischen Traditionsklubs am Montag. Eine Untersuchung solle nun zeigen, wie schwer die Verletzung ist. Allerdings berichten italienische Medien, dass die Sorge einer Verletzung an der Achillesferse bestehe. Eine solche Verletzung hätte einen Ausfall von mehreren Monaten zur Folge.

Zumal: Ibrahimovic ist bereits 38 Jahre alt, die Aussicht auf viele weitere Spielzeiten ist deshalb gering. Ibrahimovic war nach mach mehreren Wochen in seiner Heimat vor rund zwei Wochen zu seinem Verein in Mailand zurückgekehrt. Die Klubs der Serie A dürfen seit letzter Woche wieder trainieren. Die Entscheidung, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll Ende Mai fallen.

Vertrag endet diesen Sommer

Ibrahimovic war Anfang des Jahres nach dem Ende seines Engagements bei LA Galaxy in der amerikanischen Major League Soccer zum AC Mailand gewechselt und hatte einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. (dpa)