Wolfsburgs Otavio entschuldigt sich für Horrorfoul und Rote Karte

Eingesprungene Grätsche: Der Wolfsburger Paulo Otavio holte den Hoffenheimer Munas Dabbur in der Nachspielzeit rüde von den Beinen, als dieser alleine auf das leere Tor zulief.

Hoffenheim. Mit einer Grätsche holte der Wolfsburger den Hoffenheimer Dabbur von den Beinen. "Gott sei Dank habe ich ihn nicht verletzt", sagt er.

Fußballprofi Paulo Otavio vom VfL Wolfsburg hat sich mit einer langen Instagram-Botschaft für sein hartes Foul und seine Rote Karte in der Partie bei 1899 Hoffenheim (1:2) entschuldigt. „Gott sei Dank habe ich meinen Gegenspieler nicht verletzt“, schrieb der 26 Jahre alte Brasilianer noch am späten Samstagabend.

„Als ich mit diesem Sport anfing, hatte ich mir nicht vorgestellt, dass ich so weit kommen würde", schrieb Otavio weiter. "Ich habe von Momenten geträumt, in denen ich die Spiele als Held verlassen würde. Ich würde aber sagen, dass das heute einer der Alpträume war.“ Für Otavio war es die erste Rote Karte in seiner Karriere.

Otavios Grätsche gegen Dabbur hat Folgen

Paulo Otavio war in der vierten Minute der Nachspielzeit dem Hoffenheimer Munas Dabbur im Vollsprint fast über den ganzen Platz hinterher gewetzt, kam dem auf das leere Tor zustürmenden Angreifer immer näher. Kurz vor dem Strafraum sprang der Brasilianer mit voller Kraft ab, mit beiden Beinen voraus von hinten in Richtung Dabbur. Ohne jede Chance auf den Ball klemmte Otavio im Flug die Beine des Israelis ein und verhinderte das vermeintlich sichere 1:3 - ein Horrorfoul.

Die eingesprungene Grätsche von hinten war sicher eines der härtesten Fouls der letzten Bundesligajahre. „Der Video-Beweis war nicht vonnöten, für diesen Platzverweis hätte man nicht mal einen Schiedsrichter gebraucht. Es war die klarste Rote Karte der Saison“, schrieb der ehemalige Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer bei Bild: „Das war nicht dunkelrot, das war schon schwarz.“ Pures Glück, dass sich Dabbur nicht verletzte.

Wolfsburg-Trainer Glasner nimmt Spieler in Schutz

Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner gab zwar zu, dass es eine „klare Rote Karte“ war, nahm seinen Spieler aber auch in Schutz. Er wolle „mit Paulo nicht zu hart ins Gericht gehen, weil er heute 60-, 70-mal die Linie rauf- und runtermarschiert ist“. Der habe nur retten wollen, „was eigentlich eh nicht mehr zu retten war“.

Denn so verlor der VfL im Kraichgau nicht nur mit 1:2 (1:2), sondern wegen seiner sinnlosen Aktion in der vierten Minute der Nachspielzeit für einige Zeit auch Otavio. „Er wird vier bis sechs Spiele gesperrt“, mutmaßte Sky-Experte Dietmar Hamann: „Das Foul war brutal. Da muss man sich fragen, was im Spielerkopf vorgeht“. (dpa/sid)