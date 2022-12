Serbiens Trainer wehrt sich gegen Kritik: „Nichts verloren“

Doha Serbiens Trainer Dragan Stojkovic hat sich vor dem entscheidenden Vorrunden-Spiel gegen die Schweiz gegen die massive Kritik in der Heimat an den bisherigen Leistungen bei der Fußball-WM gewehrt.

„Für Serbien ist hier nichts verloren. Ich weiß nicht, was die Leute von uns erwartet haben: Dass wir gegen Brasilien gewinnen und ins Finale durchmarschieren?“, sagte der frühere Starspieler von Olympique Marseille und Roter Stern Belgrad am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Schweiz (Freitag, 20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV).

Nach dem 0:2 gegen Brasilien und dem 3:3 gegen Kamerun brauchen die Serben gegen die Schweizer einen Sieg, um sich noch für das Achtelfinale zu qualifizieren. „Wir wussten seit der Auslosung, dass Brasilien in dieser Gruppe in einer anderen Liga spielt und dass wir, die Schweiz und Kamerun dahinter den zweiten Platz ausspielen. Das heißt: Was alle erwartet haben, ist jetzt eingetreten. Unser drittes Spiel gegen die Schweiz wird das entscheidende sein“, sagte Stojkovic.

Sein von einer Fußverletzung gehandicapter Starstürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin könnte am Freitag zum ersten Mal bei dieser WM von Beginn an spielen. „Vlahovic ist bereit für das Spiel. Es geht ihm deutlich besser als an dem Tag, an dem wir in Doha ankamen“, sagte der Trainer.