Al-Chaur Mexikos Fußball-Nationalmannschaft muss im entscheidenden WM-Vorrundenspiel gegen Saudi-Arabien Medienberichten zufolge auf Kapitän Andres Guardado verzichten.

Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler habe sich eine Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen und falle für die Partie am Mittwoch definitiv aus, wie mexikanische Medien übereinstimmend berichteten. Der Ex-Leverkusener war bei der 0:2-Niederlage gegen Argentinien kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Eine offizielle Stellungnahme des mexikanischen Verbands gab es zunächst nicht.

Guardado spielt in Katar seine fünfte Weltmeisterschaft. „Andres hatte eine Muskelverletzung. Natürlich hat das einen Einfluss, wenn man seinen Kapitän verliert“, sagte Mexikos Trainer Gerardo Martino nach der Niederlage gegen Argentinien. El Tri muss das abschließende Vorrundenspiel am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV) gewinnen, um noch auf einen Einzug in die K.o.-Runde hoffen zu können. Einige mexikanische Medien spekulierten, Guardado könne auch ein mögliches Achtelfinale verletzt verpassen.