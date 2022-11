Japan nach großem Patzer enttäuscht

Al-Rajjan Dieser unnötige WM-Patzer tat Japans Fußball-Nationalmannschaft richtig weh. Den Bonus nach dem 2:1-Coup über Deutschland haben Kapitän Maya Yoshida und seine Kollegen nur vier Tage später mit einem 0:1 gegen Außenseiter Costa Rica wieder verspielt.

„Wir hätten zumindest ein Unentschieden erreichen müssen. Wir konnten ihre Defensive nicht knacken, das Tempo hat einfach nicht gereicht“, sagte Schalke-Profi Yoshida. Das entscheidende Tor erzielte dann Costa Ricas Keysher Fuller, der in der 81. Minute die einzige Chance der Mittelamerikaner verwertete.

Am Donnerstagabend (20.00 Uhr/MagentaTV) geht es nun gegen Spanien, das am Abend in einer hochklassigen Partie 1:1 gegen Deutschland spielte. Mit einem Sieg ist das Team von Trainer Hajime Moriyasu sicher weiter - auch ein Remis könnte reichen, wenn Costa Rica und Deutschland bei der zeitgleichen Partie Remis spielen. Darauf will sich Yoshida aber nicht verlassen. „Gewinnen ist die einzige Option. Wir werden uns erholen und uns gut vorbereiten. Wir müssen uns gut auf dieses Duell mit Spanien vorbereiten“, sagte der 34-Jährige.