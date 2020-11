Wieder kein Sieg für Hertha - Wolfsburg weiter ungeschlagen

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann im Olympiastadion einfach nicht gewinnen. Auch gegen den VfL Wolfsburg reichte es nur zu einem 1:1.

Hertha BSC ist in der Fußball-Bundesliga im fünften Spiel in Serie sieglos geblieben und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Gegen den VfL Wolfsburg reichte es für den Hauptstadtclub am Sonntag zum Abschluss des sechsten Spieltags trotz zahlreicher Chancen nur zu einem 1:1 (1:1). Matheus Cunha brachte die Hertha in Führung (6. Minute), Ridle Baku (20.) gelang der Ausgleich.

Immerhin war es für die die Mannschaft von Bruno Labbadia gegen dessen Ex-Club der erste Punktgewinn nach zuletzt vier Niederlagen. Die Hertha hat als Tabellen-14. aber nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Wolfsburg bleibt nach dem fünften Remis im sechsten Spiel weiter ungeschlagen und ist mit acht Punkten Tabellenzehnter. (dpa)