Gibt es bald wieder leere Tribünen wie hier in Dortmund?

Fussball Geisterspiele? So ist der Stand bei BVB, Schalke und Co.

Essen. Mit steigenden Corona-Zahlen könnten die Geisterspiele zurückkehren. Hier verpassen Sie keine Info zu BVB, Schalke, VfL Bochum und MSV Duisburg.

In Deutschland droht die zweite Corona-Welle. In vielen Regionen steigen die Zahlen wieder rasant an. Das hat auch Auswirkungen auf die Fußball-Ligen mit den Klubs aus Nordrhein-Westfalen: Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum und MSV Duisburg. Es drohen wieder vermehrt Geisterspiele. Der wichtigste Wert: die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Liegt die Zahl über 35, sind Fußballspiele vor Publikum nicht erlaubt. Hier erhalten Sie den Überblick: Wo und gegen wen spielen BVB, S04, VfL, Gladbach und MSV als nächstes? Drohen die Partien zu Geisterspielen zu werden? Mit unserem Geisterspiel-Ticker verpassen Sie nichts.

Das ist der nächste Spieltag für BVB, Schalke und Co.: 16. bis 19. Oktober

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund (im Rhein-Neckar-Kreis, Inzidenz: 28,8)

Schalke 04 - Union Berlin (in Gelsenkirchen, Inzidenz: 58,9)

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (in Mönchengladbach, Inzidenz: 26,1)

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum (in Braunschweig, Inzidenz: 20)

MSV Duisburg - Hallescher FC (in Duisburg, Inzidenz: 54,5)

Stand: 13. Oktober 2020, 00.00 Uhr.

Quelle: Robert-Koch-Institut

Diese Spiele sind gefährdet:

Die Heimauftritte von Schalke 04 gegen Union Berlin und vom MSV Duisburg gegen den Halleschen FC sind derzeit gefährdet, da die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Grenzwert von 35 liegt.

Und was ist mit anderen Spielen? Der Geisterspiel-Ticker:

13. Oktober: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss entgegen der ursprünglichen Planung die Zuschauerzahl für das kommende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen reduzieren. Als Reaktion auf die stark ansteigenden Inzidenzwerte dürfen gemäß dem neuesten Beschluss der Stadt Mainz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) lediglich 250 Fans in die Opel Arena. Die gleiche Regelung gilt für das Heimspiel am 24. Oktober gegen Borussia Mönchengladbach.

12. Oktober: Fortuna Düsseldorf droht am Sonntag im Heimduell (13.30 Uhr) mit Jahn Regensburg ein Geisterspiel. „Aufgrund des hohen Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes in Düsseldorf ist aktuell davon auszugehen, dass das Heimspiel nicht wie geplant vor bis zu 10 800 Zuschauern stattfinden kann“, teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit Verweis auf die steigenden Corona-Zahlen mit.

12. Oktober: Die Nations-League-Partie der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag gegen die Schweiz in Köln wird als Geisterspiel ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Quellen: eigene Recherche, dpa, sid