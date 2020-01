Wie Jürgen Klinsmann Schalke-Gegner Hertha BSC umkrempelt

Es gärt bei Hertha BSC in diesem Winter. Seit Jürgen Klinsmann (55) bei dem Fußball-Bundesligisten als Trainer das Skalpell führt, hat er dem Kader eine Gesichtstransplantation verordnet. Bewährte Kräfte wie Salomon Kalou (34), Niklas Stark (24) oder Vedad Ibisevic (35), faktisch immer noch Kapitän, sind außen vor. Sie alle eint nicht nur der Mangel an Einsatzzeiten, sondern auch größer werdender Verdruss.

Im Fall von Kalou gipfelte der Unmut am Dienstag in dem Vorwurf, der Trainer würde ihm keinen Respekt entgegenbringen. Überhaupt sei die Verbannung ins Einzeltraining würdelos vonstattengegangen. Am Mittwoch, zwei Tage vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) war Kalou nicht zu sehen,was mehrere Gründe gehabt haben könnte. Zum einen wäre es vorstellbar, dass er mit einem neuen Arbeitgeber verhandelte. Oder aber sein Training wurde von Vereinsseite zu einer späteren Tageszeit angesetzt, um ihn nicht mit den Berliner Medienvertretern zusammenzubringen. Sicher ist sicher.

Theater bei Hertha BSC

Mit Klinsmann kam nicht nur kalifornische Leichtigkeit, sondern auch ein Hauch von hollywoodreifem Theater. Manager Michael Preetz (52) kommt die Rolle zu, die Wogen zu glätten und gleichzeitig das Tagesgeschäft im Auge zu behalten. Hertha sucht nach den defensiven Mittelfeldspielern Santiago Ascacibar (elf Millionen Euro Ablöse) und Lucas Tousart (rund 25 Mio. Euro) noch dringend nach Verstärkungen für die Offensive.

Nach Informationen italienischer Medien hielten sich Berliner Verantwortliche am Mittwoch in Mailand auf, um mit dem AC über Stürmer Krzysztof Piatek (23) zu verhandeln. Der für gewöhnlich gut informierte Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtete am Mittwochabend, dass sich die Parteien einig geworden seien. Demnach zahlt Hertha rund 27 Millionen Euro für den polnischen Nationalspieler, plus Bonuszahlungen. Am Donnerstag soll Piatek in Berlin den obligatorischen Medizincheck absolvieren.