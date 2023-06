Wichtige Sommer-Termine für BVB, Schalke, VfL, RWE und MSV

Essen Nach dem Ende der Saison 2023/24 geht der Blick nach vorne. Das sind wichtige Termine der Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen.

Es war eine turbulente Saison für die Profifußball-Vereine aus dem Ruhrgebiet. Mit unterschiedlichen Gefühlslagen verabschiedeten sich die Spieler von Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen in den Sommerurlaub.

Während BVB und S04 mit der verspielten Meisterschaft und dem Abstieg haderten, feierte der VfL den Klassenerhalt. MSV und RWE hatten schon zuvor glanzlos den Verbleib in der 3. Liga gesichert.

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt allerdings nicht. Während die Verantwortlichen ohnehin mit der Kaderplanung beschäftigt sind, stehen auch die Spieler in einigen Wochen wieder auf dem Platz. Dann starten sie in die Vorbereitung. Als erstes geht Schalke in die kommende Saison. Die Zweitliga-Runde beginnt bereits Ende Juli.

Hier gibt es alle wichtigen Termine für 2023/24 im Überblick.

Vorbereitungsstart

Borussia Dortmund: noch nicht kommuniziert, 5. Juli laut Ruhr Nachrichten

VfL Bochum: noch nicht kommuniziert

FC Schalke 04: 26. Juni

MSV Duisburg: 26. Juni

Rot-Weiss Essen: noch nicht kommuniziert

Rahmendaten der Saison 2023/24

Bundesliga

Saisonstart: 18. bis 20. August

Letzter Spieltag vor der Winterpause: 19. bis 20. Dezember

Erster Spieltag nach der Winterpause: 12. bis 14. Januar 2024

Letzter Spieltag der Saison: 18. Mai 2024

2. Bundesliga

Saisonstart: 28. - 30. Juli

Letzter Spieltag vor der Winterpause: 15. bis 17. Dezember

Erster Spieltag nach der Winterpause: 19 bis 21. Januar 2024

Letzter Spieltag der Saison: 19. Mai 2024

Relegation Bundesliga/2. Bundesliga

Hinspiel: 23. oder 24. Mai 2024

Rückspiel: 27. oder 28. Mai 2024

3. Liga

Saisonstart: 4. bis 6. August

Letzter Spieltag vor der Winterpause: 19. bis 20. Dezember

Erster Spieltag nach der Winterpause: 19. bis 21. Januar 204

Letzter Spieltag der Saison: 18. Mai 2024

Relegation 2. Bundesliga/3. Liga

Hinspiel: 24. oder 25. Mai 2024

Rückspiel: 28. oder 29. Mai 2024

DFB-Pokal

Auslosung: 18. Juni

Erste Runde: 11. bis 14. August (hier gibt es alle Infos)

Zweite Runde: 31. Oktober bis 1. November

Achtelfinale: 5. bis 6. November

Viertelfinale: 6. bis 7. Februar 2024

Halbfinale: 2. bis 3. April 2024

Finale: 25. Mai 2024

