Werner trifft wieder und schwärmt von Ex-BVB-Trainer Tuchel

London. Nationalspieler Timo Werner trifft erstmals seit 100 Tagen wieder für den FC Chelsea. Warum das Anschreien seines Trainers ihm geholfen hat.

Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat seine Durststrecke in der Premier-League nach exakt 1000 Spielminuten beendet und den FC Chelsea auf Platz vier geschossen. Der frühere Leipziger, der zuletzt vor 100 Tagen in der Liga getroffen hatte, erzielte beim 2:0 (2:0) der Blues gegen Newcastle United den zweiten Treffer (39.). Acht Minuten zuvor leitete Werner die Führung durch Olivier Giroud (31.) ein.

Chelsea verdrängt FC Liverpool

„Der letzte Monat war hart. Ich war nicht glücklich. Ich bin froh, dass ich heute ein Tor gemacht habe“, sagte Werner, der die Rolle seines neuen Trainers Thomas Tuchel hervorhob: „Es hat mir geholfen, dass mich jemand auf Deutsch anschreien kann. Er ist ein richtig guter Typ und hat eine gute Vorstellung von dem Fußball, den wir spielen wollen.“

Timo Werner (2.v.l.) trifft aus ungewöhnlichem Winkel für den FC Chelsea. Foto: afp

Durch den vierten Erfolg im fünften Ligaspiel unter Tuchel verdrängte Chelsea den kriselnden Vorjahresmeister C Liverpool von einem Champions-League-Rang. Im Duell der ehemaligen BVB-Trainer liegt Tuchel derzeit also vor seinem Liverpool-Pendant Jürgen Klopp. Auch West Ham United, das am Montag überzeugend mit 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht Sheffield United gewann, rangiert nun vor den Reds.

Havertz fehlte Chelsea angeschlagen

Bei Chelsea spielte neben Werner auch dessen Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger durch, Kai Havertz fehlte angeschlagen. Im Tor erhielt 80-Millionen-Mann Kepa Arrizabalaga erstmals seit Mitte Oktober wieder eine Chance. (sid)