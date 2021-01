Wegen Embolo: Wieder Wirbel um Aussagen von Marcel Reif

Berlin. Zuletzt hatte Marcel Reif im „Doppelpass“ mit einer Aussage über „Jungtürken“ eine Debatte ausgelöst. Nun äußerte er sich zum Fall Embolo.

Der Sportreporter Marcel Reif hat erneut mit öffentlichen Aussagen für Wirbel gesorgt. Angesprochen auf den Corona-Verstoß des Gladbacher Fußballers Breel Embolo hatte Reif (71) „so 'ne kleine Abreibung“ bei „Bild live“ angeregt.

Reif sagte außerdem: „Wissen Sie, was mir gefallen würde? Wenn die in der Kabine in Gladbach, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ist, also zu meiner Zeit, als ich ein bisschen gekickt habe, war das noch so, es gab so eine gewisse innere Hygiene, um es mal sehr vorsichtig und sehr freundlich auszudrücken, in der Kabine. Nach dem Motto: Trainer, könnten Sie mal kurz rausgehen? Wir brauchen mal fünf Minuten. Und dann macht man ein bisschen die Musik laut und dann wurde demjenigen mitgeteilt, mit relativ klaren, auch nonverbalen Mitteln, was geht und was nicht geht. Das könnte ich mir gut vorstellen.“

Massive Kritik im Internet an Marcel Reif

In den sozialen Netzwerken wurde er dafür kritisiert. Ihm wurde Aufruf zu Gewalt vorgeworfen. Andere Nutzer meinten, man solle die Aussagen nicht überbewerten. Auf Anfrage sagte Reif, er wolle sich nicht weiter äußern, „was immer im Netz“ geschrieben werde. „Das geht dann doch unter ein gewisses Niveau. Wer es verstehen will, der versteht es. Aber ich kann auch nicht auf jedes Nicht-Verstehen-Wollen eingehen“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Da muss man gar nicht allzu sehr pro Embolo sein. Marcel Reif scheint mittlerweile ziemlich durch zu sein. Aber hey, Niveau ist egal, wenn doch Klicks und Einschaltquoten Bild und Sport1-TV das Geld bringen. https://t.co/nw6mMn2Sek — Torsten Wieland (@TorstenWieland) January 26, 2021

Der 23 Jahre alte Embolo war vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen mit „einer hohen Geldstrafe“ belegt worden. (dpa)