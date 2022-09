Warum Japans Nationalelf zweimal in Düsseldorf testet

Düsseldorf. Japans Nationalelf bestreitet zwei Länderspiele in Düsseldorf – das erste an diesem Freitag gegen die USA. Das sind die Gründe dafür.

Da staunten die Spieler des FC Schalke 04 aber nicht schlecht: Eigentlich stand nur eine normale Trainingseinheit in der Länderspielpause auf dem Programm, doch plötzlich erblickten sie Weston McKennie an der Seitenlinie – den Ex-Schalker, der 2020 zu Juventus Turin gewechselt war. Doch es ging nicht etwa um eine Bundesliga-Rückkehr McKennies ins Ruhrgebiet – er schaute vorbei, weil er sich aus ungewöhnlichem Grund in NRW aufhält. Mit der US-Nationalmannschaft trifft McKennie an diesem Freitag in einem Länderspiel auf Japan. Und das in Düsseldorf.