Videobeweis-Änderung: Es wird neue Proteste geben

Der Videobeweis war das große Ärgernis dieser Hinrunde – nicht nur in der Bundesliga. Der Aufschrei war oftmals groß. So groß, dass es nun Änderungen geben soll. Eines vorweg: Es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Videobeweis gerechter eingesetzt werden kann.

Doch darum geht es bei der Änderung nicht. Es geht um eine Neuausrichtung beim Thema Abseits. Früher hieß es im Zweifel für den Angreifer. Seit der Einführung des Videobeweises gilt das nicht mehr. Fragen Sie mal bei Mario Gomez nach. Dem Stürmer des VfB Stuttgart sind in den letzten drei Spielen fünf Treffer nachträglich wegen Abseits aberkannt worden.

Jetzt soll der Fußball wieder zurück zur alten Regel: Bei hauchdünnen Entscheidungen soll zugunsten der Spieler entschieden werden. Auf der einen Seite passt dies zur Ausgangsansage: Der Videoschiedsrichter soll nur eingreifen, wenn klare Fehlentscheidungen vorliegen.

Die nächsten großen Proteste sind programmiert

Doch wie soll das bei Abseitsentscheidungen gehen? Hier kann aufgrund der kalibrierten Linien aufgezeigt werden, ob es Abseits war oder nicht. Durch die neue Regel sind die nächsten großen Proteste vorprogrammiert. Wer entscheidet, wie groß der Ermessensspielraum des Videoschiedsrichters ist? Und wer misst nach, ob ein Spieler sieben oder acht Zentimeter im Abseits war, um dann zu entscheiden, den Schiedsrichter zu informieren?

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat eine Toleranzgrenze von „10 bis 20 Zentimetern“ gefordert. Letzteres entspricht ungefähr der Handlänge eines Mannes. Und so eine Abseitsposition, die glasklar nachzuweisen wäre, soll im Toleranzbereich liegen? Kommt so eine Regel, dann wäre nur eines sicher: In der Rückrunde würde es etliche Treffer geben, die klar Abseits sind und bei denen der Videobeweis nicht eingegriffen hat. Übersetzt: Fairer wird gar nichts.