Video verrät: Lukas Podolski mit neuem Verein einig

Essen. Achte Karrierestation für Lukas Podolski. Der Weltmeister von 2014 wird zum polnischen Erstligisten Gronik Zabrze wechseln.

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski steht unmittelbar vor einem Wechsel zum polnischen Fußball-Erstligisten Gornik Zabrze. Wie mehrere Medien online übereinstimmend berichteten, soll der Weltmeister von 2014 dort einen Einjahresvertrag unterschreiben. Eindeutige Hinwesise auf den bevorstehenden Transfer des inzwischen 36 Jahre alten Stürmers sind kurze Hinweise, die sowohl Podolski als auch der polnische Klub in den sozialen Medien veröffentlich haben.

Im Gornik-Clip heißt es „The legend countinues...“, bei Podolski „The saga continues“. Zudem spielt in beiden Kurzvideos Podolskis Rückennummer 10 eine zentrale Rolle, die jeweils mit einem charakteristischen Querstrich durch die Null aufs Trikot gedruckt ist.

Der in Polen geborene Podolski hatte zuletzt eine Saison lang für Antalyapor in der Türkei gespielt und ist nach Auslaufen seines Vertrages seit 1. Juli vereinslos. Zabrze wäre für den 130-maligen Nationalspieler die achte Station seiner Profi-Karriere. Gornik hatte in der vorigen Saison den zehnten Platz in der Meisterschaft belegt.

Zabrze bereits die achte Profistation von Lukas Podolski

Dass Podolski gerne seine Karriere in Polen beenden und für seinen Herzensklub Zabrze spielen würde, davon war in den vergangenen Jahren mehrfach die Rede. "Für mich geht es darum, noch mal ein bis zwei Jahre zu spielen, Spaß zu haben und in einer guten Stadt zu leben", wurde Podolski zuletzt in den Medien zitiert.

Zabrze wäre bereits die achte Profistation für den langjährigen Bundesligaprofi. Zuvor spielte der Torjäger bereits für den 1. FC Köln (1995 bis 2006 und 2009 bis 2012), den FC Bayern (2009 bis 2012), den FC Arsenal (2012 bis 01/2015), Inter Mailand (01/2015 bis 06/2015), Galatasaray Istanbul (2015 bis 2017), Vissel Kobe (2017 bis 2020) und zuletzt Antalyaspor (2020 bis 2021). (fs mit dpa)

