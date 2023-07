Bochum. Der Nachfolger der FIFA-Reihe wird EA Sports FC heißen. In einem Ankündigungsvideo ist neben Haaland und Co ein Spieler des VfL Bochum zu sehen.

Vinicius Jr., Erling Haaland und Sam Kerr sind die Stars im neuen Trailer für das nächste Fußballspiel aus dem Hause EA Sports. Das heißt ab sofort nicht mehr „FIFA“ sondern „EA Sports FC“. Der Vertrag mit dem Fußballweltverband wurde nicht verlängert. Mittendrin im Trailer: Die virtuelle Version eines VfL-Bochum-Spielers.

Der knapp 90-sekündige Trailer zeigt grafische Ausschnitte aus dem Spiel. Da es sich dabei aber um einen „Render-Trailer“ handelt, muss das fertige Spiel nicht unbedingt so aussehen wie in dem Clip. Die Szene, um die es geht, ist recht kurz und beginnt bei Sekunde 22. Jude Bellingham betritt im Real-Madrid-Trikot eine Kabine, in der bereits Spieler anderer Vereine sitzen, z.B. Raheem Sterling (FC Chelsea), Jack Grealish (Manchester City) und David Beckham (Allstars-Team).

Spieler des VfL Bochum sitzt zwischen Starspielern

Neben Marquinhos (PSG) sitzt ein Spieler in dunkelblauem Trikot, deutlich zu sehen sind das Logo von Ausrüster Mizuno sowie VfL-Hauptsponsor Vonovia. Wahrscheinlich handelt es sich um das digitale Abbild von Mittelfeldmann Kevin Stöger – auf der Hose ist mit etwas Fantasie eine verschwommene 7 zu erkennen. Auch die Gesichtszüge, Frisur und Bart passen zu den Merkmalen des Österreichers.

EA Sports wirbt in einem offiziellen Video mit dem VfL – ob damit auch erstmals das Vonovia Ruhrstadion eine spielbare Arena wird, ist noch offen. Die Liste der im Spiel verfügbaren Stadien ist noch nicht veröffentlicht. In „Fifa 23“ waren alle Bundesliga-Stadien enthalten bis auf zwei: Das Ruhrstadion und die Münchener Allianz-Arena. Der FC Bayern hat einen Exklusiv-Vertrag mit EA-Konkurrent Konami.

Moukoko auf dem Cover – Bayer-Trikot geleakt?

Kevin Stöger im neuen Trikot des VfL Bochum beim Testspiel in Gevelsberg gegen Kickers Emden. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Stöger ist im Übrigen nicht der einzige virtuelle Bundesliga-Spieler im Video. Zu sehen sind etwa Mario Götze (Eintracht Frankfurt) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) bei einer Ansprache von Pep Guardiola. Pikant: Bei dem Trikot, das die Spielfigur des Leverkuseners trägt, handelte es sich um ein zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlichtes Modell, wie unter anderem der „kicker“ berichtete. Am Mittwoch stellte die Werkself die neue Spielkleidung vor und schrieb augenzwinkernd auf Twitter: „Das bestgehütete Geheimnis der Bundesliga.“

Mit Alexandra Popp (im Trikot des VfL Wolfsburg) ist auch die Kapitänin der Deutschen Frauennationalmannschaft zu sehen. Wer genau hinsieht, entdeckt auch Ex-BVB-Kapitän Marco Reus. Sein Teamkollege Youssoufa Moukoko hat es zudem nicht nur ins Video, sondern auch auf das Coverbild des Spiels geschafft.

EA SPORTS FC 24 | Offizieller Ankündigungs-Trailer

