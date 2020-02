Bochum. Der Erfolg bei der SG Dynamo Dresden war wichtig für den VfL Bochum. Zwei Spieler schafften es mit ihrer Leistung in die Elf des Tages.

Saulo Decarli riss einfach nur die Arme hoch und blieb stehen. Die meisten seiner Mitspieler machten sich auf den Weg zu Vitaly Janelt. Der hatte in der Nachspielzeit das 2:1 für den VfL Bochum bei der SG Dynamo Dresden erzielt. Decarli, Innenverteidiger des VfL, aber feierte erst einmal allein, dafür umso erleichterter. In der Vorwoche hatte er in der Schlussphase mit einem Fehlpass die 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart eingeleitet. Nun trafen die Bochumer spät. Der Sieg des VfL hatte viele Väter. Zwei Spieler aber ragten besonders heraus.

Torschütze Vitaly Janelt und Danny Blum schafften es mit ihren Leistungen in die Elf des Tages des Fußball-Magazins Kicker. Für Blum war es die dritte Nominierung, für Janelt die erste. Es war indes auch sein erstes Kopfball-Tor und sein erstes Saisontor. Drei Premieren in einem Spiel muss man auch erst einmal schaffen. Blum hingegen spielte endlich wieder so stark wie zu Beginn der Saison. Gegen Dresden bereitete er beide Tore vor.

Keine Konkurrenz für Danilo Soares

Zum Start in die zweite Saisonhälfte hatte er ein kleines Leistungs-, vielleicht sogar ein Motivationstief. Im Trainingslager hatten er, Danilo Soares und auch Silvere Ganvoula einen Rüffel von Trainer Thomas Reis bekommen. Sie hatten bei einer Übung nicht voll mitgezogen. Zuletzt fehlte Blum zweimal in der Startformation. Gegen Dresden traf es erstmals auch Ganvoula. Soares dagegen hat auf seiner Position als linker Verteidiger nicht die ganz große Konkurrenz im Team. Wobei auch Maxim Leitsch dort spielen könnte.

Danilo Soares (r.) liefert wieder beständig gute Leistungen ab. Foto: firo Sportphoto

Der aber hat sich als Innenverteidiger neben Decarli etabliert und ist bislang beim VfL die Entdeckung der zweiten Saisonhälfte. Gefühlt ist er ein Zugang. Bis zu seinem Ersten Einsatz gegen den Hamburger SV hatte er 16 Monate verletzt gefehlt. Jetzt taugt der 21-Jährige zusammen mit dem gleichaltrigen Janelt sogar dazu, davon zu sprechen, dass es der VfL Bochum eben doch hinbekommt, junge Spieler einzubauen und zu entwickeln.

Der Generationen- und Tempowechsel stockte

Das war das erklärte Ziel vor der Saison. Die Mannschaft sollte jünger und schneller werden. Der Generationen- und Tempowechsel aber stockte, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Das Thema Abstieg begleitet den VfL Bochum bereits die gesamte Saison. Das wird auch so bleiben. Da sind sich beim VfL alle einig: Spieler, Trainer, Verantwortliche.

Immerhin sieht es in der Tabelle jetzt etwas besser, wenn auch noch nicht richtig gut aus. Drei Punkte sind es zum VfL Osnabrück auf Platz zehn. Der wäre mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen am kommenden Spieltag sogar zu erreichen. Wobei Osnabrück das bessere Torverhältnis hat. Beim VfL aber blicken sie derzeit immer noch eher skeptisch in den Rückspiegel. Bis zum Karlsruher SC auf Relegationsplatz 16 sind es nur zwei Punkte.