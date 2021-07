Wechsel von Rexhbecaj zum VfL Bochum wird immer konkreter

Elvis Rexhbecaj (r.) spielte in der vergangenen Saison beim 1. FC Köln. In der Vorbereitung traf er mit Köln auf Danilo Soares und den VfL Bochum.

Bochum. Dass Interesse und Bedarf besteht, ist schon länger klar. Nun deutet viel darauf hin, dass der Wechsel von Elvis Rexhbecaj zum VfL Bochum klappt.

Eduard Löwen ist seit Donnerstag wieder da. Ab Montag soll der offensive Mittelfeldspieler, der von Hertha Berlin ausgeliehen ist, nach dem Olympia-Aus mit der deutschen Auswahl wieder mit dem Team beim VfL Bochum trainieren. Viel deutet darauf hin, dass in der kommenden Woche mindestens ein weiterer neuer Spieler zum Kader stoßen wird: Elvis Rexhbecaj.

Wie auch von dieser Redaktion berichtet, ist der VfL Bochum seit Längerem an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom VfL Wolfsburg interessiert. Wie der Reviersport und der Kicker berichten, steht ein Wechsel nun kurz bevor. Ähnlich wie Löwen soll er für eine Saison ausgeliehen werden. Die Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg befinden sich laut übereinstimmenden Berichten in den letzten Zügen.

Reis und Rexhbecaj kennen sich lange

Bereits die vergangenen eineinhalb Jahre hatte Rexhbecaj auf Leihbasis beim 1. FC Köln gespielt. Er kam auf 46 Einsätze und 14 Scorerpunkte.

Eine mögliche Kaufoption in Höhe von angeblich sieben Millionen Euro war für die Rheinländer finanziell offenbar nicht zu stemmen. In Wolfsburg steht Rexhbecaj noch bis 2023 unter Vertrag. Er wollte sich in der Vorbereitung zunächst unter Neu-Trainer Mark van Bommel beweisen. Nun deutet viel darauf hin, dass er nach Bochum wechselt.

Bochums Trainer Thomas Reis kennt Rexhbecaj schon länger. Reis war vor seiner Rückkehr zum VfL A-Jugendtrainer in Wolfsburg. Rexhbecaj rückte zu den Senioren auf, als Reis die A-Jugend übernahm.

