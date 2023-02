Vor Derby gegen Schalke: VfL Bochum droht Ticket-Betrügern

Schalke 04 hat es geschafft. Gegen den VfB Stuttgart gibt es einen 2:1-Sieg. Nun geht es in die Derby-Wochen. Darüber sprechen wir in unserem Schalke-Talk.

DerFC Schalke 04 ist zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder in der Bundesliga zu Gast beim VfL Bochum. Das Ruhrstadion ist längst ausverkauft – der VfL hätte vermutlich ein Vielfaches der Tickets absetzen können, die zur Verfügung stehen. Auch, weil auf die Schalke-Fans nach der kürzesten Auswärtsfahrt der Saison einer der kleinsten Gästeblöcke wartet: Nur 2700 Gästeplätze gibt es im Ruhrstadion. 14.000 Anfragen hatte der Verein von seinen Fans bekommen.

Viele Fans suchen also händeringend nach Eintrittskarten – der VfL Bochum warnt aber vor Ticket-Betrug auf dem Schwarzmarkt und geht nach eigener Aussage konsequent gegen Betrüger vor. Laut Polizei gibt es zwar keine bislang keine konkreten Hinweise darauf, dass für das Schalke-Spiel die Zahl des Betrugsversuche noch höher ist. „Erfahrungsgemäß kann man jedoch sagen, dass bei ausverkauften Spielen wie diesem aufgrund der erhöhten Ticketnachfrage mit entsprechenden Straftaten zu rechnen ist“, antwortete Polizeisprecher Frank Lemanis auf unsere Anfrage.

VfL Bochum warnt Fans vor Ebay-Kleinanzeigen und Viagogo

Schalke-Fans beim Auswärtsspiel bei Union Berlin: Nur 2700 Gästetickets stehen für Schalker im Ruhrstadion zur Verfügung. Foto: Andreas Gora / dpa

Auch der Verein erwartet so genannten „unautorisiertem Tickethandel“. Der VfL appelliert, „den Schwarzmarkthandel nicht zu unterstützen, indem über Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen oder Viagogo Karten gekauft werden.“

In einer Mail des VfL an seine Mitglieder heißt es: „Nimmt man das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund als Maßstab, so konnten rund um diese Partie bis zu 100 gemeldete Fälle von gefälschten, manipulierten oder mehrfach kopierten print@home-Tickets registriert werden.“ In den meisten Fällen seien diese Tickets über die Plattformen „Ebay-Kleinanzeigen“ oder „Viagogo“ verkauft worden.

Betrügern droht Vereinsausschluss und Stornierung der Dauerkarte

Folgende Strafen habe man ausgesprochen bzw. drohen laut VfL:

Rund 50 Unterlassungsverpflichtungserklärungen und Geldstrafen habe der Verein eingefordert

Schwarzhändler in Stadionnähe werden mit Hausverboten belegt

Wenn Dauerkarten-Inhaber oder Inhaberinnen oder Vereinsmitglieder gegen die Ticket-Geschäftsbedingungen des VfL verstoßen, droht die Stornierung der Dauerkarte oder der Vereinsausschluss.

Polizei beobachtet vor allem zwei Betrugsarten

Die Polizei Bochum erklärt die beiden Formen des Ticketbetrugs:

Zum einen werden print@home-Tickets mehrfach verkauft. Perfide: Dadurch erfährt man im Zweifel erst direkt am Stadion, dass sie Opfer einer Straftat geworden sind. „Dementsprechend erfolgt die Anzeigeerstattung in der Regel erst nach dem Spiel“, erklärt die Polizei.

Die zweite Betrugsform: Vermeintliche Eintrittskarten werden verkauft, vom Verkäufer dann aber nicht geliefert, nach das Geld bezahlt wurde.

Ein Extremfall: Vor dem Hinrundenspiel gegen den FC Bayern hatte der Verein festgestellt, dass ein Ticket zehnmal verkauft und ausgedruckt wurde. Neun Betrogene durften nicht ins Stadion.

